Los test de personalidad han ganado popularidad entre los usuarios de las redes sociales. Atrás van quedando los complicados retos virales , pues estas pruebas psicológicas son capaces de revelarte aspectos sobre ti que desconocías. Así te traemos un novedoso test en el que tendrás que responder simplemente: ¿qué ves primero? Tu respuesta te sorprenderá.

Tienes que observar rápidamente la imagen que está compuesta por varios elementos, de los cuales tendrás que elegir solo uno, exactamente el que viste primero. Líneas abajo te describiremos lo que significa cada uno de las figuras que aparecen en este test psicológico.

Solo tienes que responder qué es lo primero que ves en esta imagen, y te revelaremos algo que desconocías sobre ti. | Foto: Pinterest

Árbol

Si lo primero que llamó tu atención fue el árbol, esto significaría que la razón y la lógica guían tu vida. Posees una gran capacidad para resolver problemas y eres un líder nato. Probablemente, la parte negativa es que tus metas son muy ambiciosas y que no te permites soñar por estar siempre muy apegado a la realidad.

Gorila

Eres muy crítico y no puedes aceptar que los demás no se exijan tanto mientras tú te esfuerzas de más. Siempre estás buscando adquirir nuevos conocimientos. Tus ideas son frescas y tu inteligencia te abre muchos caminos. Sin embargo, aunque siempre creas que estás en lo correcto, debes respetar las opiniones de los demás y aprender a escuchar.

León

Te guías por tus instintos y no te atemoriza dejarlos salir. Aunque a veces estos te hacen actuar de manera irracional o salvaje, te ayudan a perseguir con fiereza tus metas y te da impulso para no parar hasta alcanzarlas. Sin embargo, debes ser cuidadoso pues a veces este instinto hace que lastimes a los demás o que seas demasiado soberbio para pedir consejos. Escúchalos pues a veces pueden ser útiles y no sientas el fracaso como algo definitivo, pues tiendes a caer en ello.

Peces

Si fue lo primero que viste, esto significa que eres una persona que suele dejarse llevar. Además que eres muy sensible, por lo que el rumbo de tu vida cambia cuando alguien te traiciona o te defrauda, lo que puede ocasionarte bastantes problemas.

