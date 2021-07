Al igual que los retos virales, los test psicológicos captan cada vez más seguidores en las redes sociales. Muchas personas prefieren este tipo de pruebas de personalidad , ya que son capaces de revelar datos sobre su forma de ser, como por ejemplo, indicar rasgos de nuestra personalidad que talvez no conocíamos. ¡Participa y conoce más sobre ti mismo!

Lo único que tienes que hacer en este test viral es observar con detenimiento la ilustración, escoger la manzana que más te guste de las seis que aparecen en la imagen. Una vez que tengas tu elección conocerás un rasgo sobre tu personalidad, pues el significado de cada uno de las manzanas están líneas abajo.

Presta atención a este test psicológico, pues es uno de los que arroja resultados más exactos sobre nuestra personalidad. Ahora no pierdas más el tiempo, mira la imagen detalladamente, y responde la siguiente pregunta: ¿Qué manzana te gusta más?

Imagen del test viral

La manzana que elijas te revelará algo que no sabes de tu personalidad. (Foto: la100.cienradios.com)

Respuestas del test viral

Manzana 1

Se trata de una persona muy sincera. Todo lo exterioriza y no se guarda nada, son muy extrovertidos. Todos sus pensamientos forman una filosofía propia, difícil de cambiar. Es fiel a sus ideales. A no todos le cae bien, pero puede lidiar con ese detalle. No se preocupa mucho por lo que piense el resto.

Manzana 2

Es una personas alegre, abierta y activa en día a día. Su ánimo puede molestar a su entorno, pero es también lo que más le reconocen. Está siempre abierta a las nuevas aventuras, las cuales son necesarias para su vida. No le gustan los tiempos muertos o pasar el día sin estar haciendo nada.

Manzana 3

Las personas que se inclinan por la manzana 3 de este test psicológico son muy divertidas y con mucho sentido del humor. Tienen mucha imaginación y el optimismo está presente todo el tiempo en su vida. También es muy convincente y le gusta muchos dar consejos a los otros.

Manzana 4

Los altibajos propios del día no afectan a esta persona. Su mente, sus pensamientos, su carácter, todo en si está equilibrado en su vida. También es bastante reservada e introvertida. Cuenta con los dedos de una mano a sus personas de confianza. Es una persona muy fiable, que inspira mucha confianza.

Manzana 5

En caso de elegir la manzana número 5, es una persona que vive la vida al máximo, muy impulsiva, no le cuesta tomar decisiones. Cualquier cosa que suceda en su día es bienvenida y aprovecha cada situación sin dejarla pasar. Le da importancia hasta a los mínimos detalles de su vida.

Manzana 6

Si elegiste la manzana 6 eres una persona con una mente astuta y despierta. La rapidez es un rasgo que se destaca en esta persona, al igual que la alegría. Se trata de un ser muy sociable, que puede charlar con cualquier persona que conozca. Es muy inteligente y con bastante sentido del humor.