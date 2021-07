Basta estar unos minutos en Facebook u otras redes sociales para darnos cuenta que los desafíos son muy populares. Como son capaces de divertir y poner a prueba la visión de uno, están por todos lados. En esta oportunidad, te damos a conocer un reto viral que es de los más difíciles que existen. Consiste en encontrar los mariachis sin sombrero en una imagen.

Lo que está a tu favor es que no hay un tiempo límite para cantar victoria, por lo que te pedimos que no te estreses buscando. Relájate lo más que puedas antes de sumarte a este desafío y luego abre bien los ojos. La clave es observar detenidamente la ilustración.

En diferentes países del mundo, como México, Estados Unidos y España, se habla bastante sobre este reto viral. Como solo un 2 % fue capaz de superarlo, se comenta que es de los más complicados que hay en Internet hasta el momento. ¿Tú qué opinas?

Imagen del reto viral

¿Eres capaz de hallar los mariachis sin sombrero en la ilustración? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

En total hay 3 mariachis que no tienen sombrero en la imagen. No están juntos y a simple vista no se ven. Es por eso que hallarlos es una tarea difícil de hacer. Si deseas saber dónde están, solo mira la imagen que está aquí abajo.

Cabe recalcar que el reto viral presentado en esta nota es una creación de Noticieros Televisa, que lo publicó hoy en su página web. Debido al nivel de dificultad que posee, muchos usuarios no tardaron en replicarlo en Facebook y otras redes sociales.

Aquí están los mariachis sin sombrero en la imagen. (Foto: Noticieros Televisa)





