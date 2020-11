Los test de personalidad sigue acaparando la atención de miles de internautas en todo el mundo. Atrás quedaron los complicados retos virales , pues ahora estas pruebas psicológicas , además de entretener, te podría mostrar aspectos ocultos sobre ti. Así tenemos esta prueba desarrollada por el psicólogo británico Pip Wilson, en la que debes escoger la figura que te represente en el momento actual. Los resultados te sorprenderán.

En este novedoso test consiste solo tienes que responder una simple pregunta: ¿en que parte del árbol estás tú? La persona que te elijas te revelará como te encuentras emocionalmente. Además, también deberás elegir otra figura que represente hacia dónde quieres llegar. Líneas abajo te indicaremos el significado de cada elemento.

Escoge una persona y conoce aspectos ocultos sobre tu personalidad. | Foto: Pip Wilson

Personas 1, 3, 6, 7: quizás te hayas dado cuenta que todos se encuentran escalando el árbol. Esto refleja que eres alguien muy valiente que quiere llegar a cumplir sus aspiraciones y no se asusta fácilmente con los obstáculos que el camino presenta.

Personas 2, 11, 12. 18, 19: sociable y bondadoso. La gente que te rodea te ve como alguien en quien confiar, buscan tus consejos y sabes hacerte respetar.

Persona 4: conformista. Se sientan a esperar y no te esfuerzas por alcanzar el éxito. No tienes grandes metas y vives al día. No dependes de nada ni de nadie para sentirte realizado, lo que te permite vivir sin ansiedad o frustraciones.

Persona 5: puede reflejar que estás en un periodo de trabajos excesivos. Te está costando mucho reponer energía. No permitas que tu cuerpo y mente decaigan.

Persona 8: introvertido. Valoras más tu espacio y tiempo a solas que compartir vivencias con quienes te rodean.

Persona 9: eres muy divertido y los demás te consideran como el alma de la fiesta. Contagias fácilmente alegría a quienes comparten tiempo contigo.

Persona 10, 15: te adaptas fácilmente a cualquier situación, pero también eres muy conformista. Sabes adaptarte a las situaciones que te rodean y logras sacarle provecho para crear una vida cómoda a partir de ello. Es probable que seas una persona muy sonriente y que requiere poco para ser feliz.

Persona 13, 21: la comunicación con los demás no es lo tuyo. Eres un tanto retraído y es probable que pases por largos períodos de depresión y aislamiento.

Persona 14: hay un giro emocional que te hace sentir desvalido y en descenso personal. Puede que estés pasando por un período de soledad, haciendo de tu propio estado una amenaza para ti mismo.

Persona 16, 17: tu sostén es tu compañero(a) de viaje y viceversa. Te sientes muy unido a esa otra persona y te consideras indispensable en la pareja. Aprende a caminar a un lado y no debajo o encima de ese otro.

Persona 20: eres alguien que a través de sus esfuerzos ha llegado muy lejos. Líder por naturaleza. Por lo general, quienes te rodean, te ven como un referente.

