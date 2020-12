Los usuarios en las redes han encontrado nuevas maneras de disfrutar del tiempo, pues los test psicológicos van enterrando a los difíciles retos virales que, al parecer, causan dolores de cabeza. Ahora te mostraremos una prueba que se volvió viral entre los internautas y que es capaz de revelarte detalles que no conocías sobre tu personalidad.

Observa rápidamente la imagen que te mostraremos a continuación, pues es necesario que al responder solo menciones la primera impresión que tuviste al mirar esta ilustración. Más abajo te detallaremos cada una de las formas que probablemente detectes al analizar la ilustración.

Si viste una cara

Encajas muy bien con los demás, eres sociable, por lo regular estás de buen humor, nada que ver con bipolaridad. No acostumbras entrometerte en asuntos ajenos ni te gusta asumir el papel de juez en vidas ajenas. Tu forma de ser es un imán para los de tu entorno. De naturaleza optimista. Vives la vida sin albergar rencores, ansiedad, vergüenza o depresión.

Si viste manzanas

Gozas de buena salud y no es casualidad porque te cuidas. Te encanta la vida social, las fiestas y los viajes. Simpatizas rápidamente con los demás pero no cualquiera puede entrar en tu círculo de amigos. Pones por encima de todo, tus anhelos, tus proyectos de vida. También eres adaptable y seguro. Para ti no hay grises, ni término medio, o es negro o blanco.

Si ves una persona sentada

Eres curioso. Te fascina el misterio y la intriga, indagar en las cosas ocultas que como tales no están a simple vista...tienes una personalidad curiosa. Eres reservado, no te gusta exponer tus problemas para que los demás no se entrometan. También creativo, pues optas por lo complicado porque de alguna manera te “facilita” la vida.

