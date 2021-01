No solo los retos virales ganan fanáticos a diario, también lo hacen los test de personalidad. Precisamente, aquí te damos a conocer uno que es muy compartido en Facebook y en otras redes sociales porque es capaz de revelar aspectos desconocidos de tu forma de ser. ¡Participa!

El test viral consiste en mirar la ilustración presentada en esta nota y responder la siguiente pregunta: ¿Qué ves primero? De acuerdo a una nota publicada por la página web, iProfesional, tu respuesta te permitirá saber cosas que no conocías de tu personalidad.

IMAGEN COMPLETA

¿Qué ves primero en la imagen? (Foto: iProfesional)

¿Observaste primero un pequeño pueblo o un elefante en la ilustración? En los siguientes párrafos hallarás lo que significa cada uno en el test. Si te gustó participar en esta prueba visual, recuerda que puedes compartirla con tus familiares y amigos.

Pueblo (casas, árboles y pájaros)

Según la citada fuente, si lo primero que viste en la ilustración fue el pueblo, eres alguien que se enfoca en la libertad, que prefiere no depender de nadie. Te gusta hacer todo por tu cuenta y te consideras feliz. Te cuesta confiar, por lo que no esperas nada de nadie para no decepcionarte. A veces pierdes el control de tus emociones y ello te genera problemas, pero eres una persona divertida, con talento e interesante. Piensas de manera positiva, confías en ti y siempre llamas la atención.

Elefante

Si lo primero que observaste fue un elefante, es probable que te encuentres en una etapa de tu vida donde no confías mucho en ti mismo. Te sientes vulnerable, incluso en este momento. Eres alguien amable, que destaca por su honestidad y por mantener buenas relaciones sociales. Una persona humilde, crédula y generosa. Sueles sentir que estás atrapado(a) en el pasado. Es por esa razón que debes avanzar. No pienses negativo.

