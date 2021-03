Los test psicológicos se han apoderado de la atención de internautas de las redes sociales. Estas pruebas son capaces de revelarnos detalles sobre nuestra forma de ser, como este test viral que podría descubrir tu verdadera personalidad. Lo único que tienes que hacer es responder la siguiente pregunta: ¿qué es lo primero que ves en la imagen?

A continuación te mostraremos una ilustración del test psicológico. La imagen está compuesta por un dibujo que tiene varias interpretaciones según el usuario que esté observándola. Lo que debemos hacer es analizar el dibujo y quedarte con la primera figura que hayas logrado notar. Solo así conocerás cuál es tu verdadera personalidad.

Presta atención a este test viral que ya superó a muchos desafío visuales. Una vez que tengas tu elección podrás conocer líneas abajo lo que significa cada una de las formas que pudiste ver y así te revelaremos los rasgos de tu forma de ser.

Imagen del test viral

Observa la imagen y dinos que ves. Tu respuesta te revelará cuál es tu personalidad.| Foto: mdz

Respuestas del test viral

Pavo real

Te destacas por ser una persona muy idealista. Te gusta soñar bien en grande y son pocas las veces que has podido concretar tus deseos. Siempre buscas destacar lo bueno y las virtudes de todos antes que darle prioridad a sus defectos. Te encanta estar rodeado de gente y haces nuevos amigos con facilidad. Prefieres ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío.

Gramófono

Te caracterizas por ser alguien distraído. No te gusta arriesgarte y al momento de tomar decisiones vas por lo seguro. El miedo es tu gran enemigo y, en muchas ocasiones, te ha impedido concretar proyectos. Prefieres mantenerte al margen de los conflictos ya que no hay nada que te genere mayores dolores de cabeza que una discusión. Tu familia es lo más importante que tienes y no sabrías cómo vivir sin ellos.

Libro

Eres muy sobreprotector y te preocupas demasiado por el bienestar de los que están a tu alrededor. En ocasiones has sido capaz de priorizar la felicidad de otros por encima de la tuya. Debes aprender a darte un lugar de privilegio en tu vida, ya que si no lo haces, nadie lo hará por ti. Ayudar a otros es muy bueno y reconforta al alma, pero nunca te olvides de ti mismo.

