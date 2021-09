Además de los retos virales, los test de personalidad se han convertido en la atracción principal de las redes sociales, al punto de ubicarse entre lo más comentado de Facebook y Twitter. Ahora, te traemos una prueba visual que te ayudará a conocerte un poco mejor. ¿Preparado?

Este desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿Qué animal ves en la foto? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer aspectos poco conocidos de tu personalidad.

Mira la siguiente imagen y responde rápidamente: ¿ves primero un pato o un conejo?

IMAGEN COMPLETA DEL TEST

Foto: MDZ Online

SOLUCIÓN DEL TEST VIRAL

Si lo primero que viste al ver la foto fue un pato, podrías ser una persona que se caracteriza por ser alguien muy optimista. Eres consciente de que el mundo no es color de rosa, y a pesar de ello vives viéndolo todo desde un ángulo positivo y no dejas que lo malo te afecte. Los problemas que se te presentan a diario no te desaniman y, por el contrario, terminan dándote ese impulso que necesitas para continuar saliendo adelante.

Por otra parte, te caracterizas por tu gran sentido del humor y te has convertido en el pilar de las personas que te rodean. Asimismo, tu creatividad te hace diferente al resto y haces uso de ello en tu vida profesional.

Si lo primero que viste al ver la foto fue un conejo, podrías ser una persona que se caracteriza por ser alguien extremadamente realista, y en algunas ocasiones demasiado. Te diferencias del resto por tu gran inteligencia y siempre antepones la lógica a la hora de resolver problemas. Usualmente encuentras la forma correcta de abordar situaciones tensas, por lo que los errores son algo que difícilmente aceptas.

Por otra parte, te caracterizas por ser bastante responsable y le pones tu sello a todo lo que haces. Esto te ha permitido salir adelante y lograr ciertas cosas antes de que tus conocidos lo hagan.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown) null