Ejercicio de introspección. Luego de los retos virales, los test de personalidad se han convertido en la atracción principal de las redes sociales, al punto de ubicarse entre lo más comentado de Facebook y Twitter. Ahora, te traemos una prueba visual que revelará aspectos desconocidos de tu forma de ser. ¿Preparado? Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Este desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿cuál es el búho que te gusta más? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer el lado oculto de tu personalidad.

Mira la siguiente imagen y menciona rápidamente: ¿qué opción escogiste?

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Foto: MDZ Online

RESPUESTAS DEL TEST

Si escogiste la opción 1, podrías ser una persona que constantemente está escuchando su voz interior. Respetas a todos los que te rodean. Eres muy reflexivo, sensible e introspectivo. Siempre piensas dos veces las cosas antes de decirlas y no tomas ninguna decisión al azar. Prefieres la soledad antes que construir relaciones superficiales.

Si escogiste la opción 2, podrías ser una persona que se caracteriza por su bue humor. Eres alguien auténtico y no le das trascendencia a lo que los demás opinen sobre ti. Consideras que ser feliz es algo muy particular y que cada uno encuentra lo que le hace bien en distintas cosas. Para ti, nada es más valioso que vivir de acuerdo a tus propios principios y valores. No soportas la falsedad ni a la gente que vive de las apariencias.

Si escogiste la opción 3, podrías ser una persona que destaca por su compresión. Eres consciente de que vivir una vida en armonía es mucho mejor que buscar el lujo en cosas banales. Eres muy positivo y te gusta rodearte con gente que piense igual a ti. Eres una fuente de inspiración para muchos. Tiendes a sobresalir por tu empatía y generosidad. Siempre estás bien predispuesto a ayudar a quien lo necesita sin esperar nada a cambio.

Si escogiste la opción 4, podrías ser una persona muy realista que tiene los pies sobre la tierra. Has vivido y aprendido muchas cosas a lo largo de tu vida y difícilmente te pueden engañar. Día a día buscas superarte a ti mismo. Consideras que el éxito es una consecuencia y no una meta. Pones el foco en el camino y sabes que si haces bien las cosas, en algún momento serás recompensado. Eres muy dedicado con todo lo que haces.

