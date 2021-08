La popularidad de los retos virales se ha disparado en los últimos meses, sobre todo en una época en que las personas prefieren quedarse en casa. Es en este contexto que han obtenido protagonismo los test de personalidad, los cuales se vuelve tendencia rápidamente por revelar aspectos desconocidos de las personalidades de los usuarios. ¿Preparado para ponerte a prueba? Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Hace un tiempo, se volvió viral un desafío que consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que ves? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer aspectos el lado oculto de tu forma de ser.

Mira la siguiente imagen y menciona rápidamente lo primero que capte tu atención: ¿una ardilla o una bellota?

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Foto: MDZ Online

RESPUESTAS DEL TEST

Si lo primero que viste fue una fábrica, podrías ser una persona demasiado observadora y que se caracteriza por tener una gran capacidad resolutiva. Eres muy leal y amable con todo el que se cruza en tu camino. A la hora de dar consejos eres el mejor y con frecuencia tus amigos acuden a ti para que los orientes. Detestas la falsedad y la hipocresía. No tienes pelos en la lengua al momento de decir lo que piensas y por eso eres un ejemplo a seguir para muchos. Te gustan los desafíos y constantemente te encuentras en la búsqueda de nuevas aventuras para poner a prueba tus capacidades.

Si lo primero que viste fue un cráneo, podrías ser una persona muy racional y siempre piensas en frío antes de tomar cualquier decisión. Eres muy generoso con todo lo que tienes y tu familia ocupa un lugar importante en tu vida. Te cuesta decir que no y esto, en reiteradas ocasiones, te ha traído problemas. Tratas de no prejuzgar a los que no conoces y con frecuencia te pones en su lugar para entender qué les ocurre. Si alguien te lastima, perdonas con facilidad y no guardas rencor; sin embargo, optas por no depositar más tu confianza en aquella persona.

