Hoy por hoy son millones los usuarios en redes sociales los que se han adentrado al mundo del Internet con el fin de relajarse y olvidar por un momento la crisis por el coronavirus. Así, videos virales como el de a continuación se han convertido en los favoritos de las audiencias, pues qué mejor que afrontar esta terrible pandemia con una sonrisa. En esta oportunidad, el protagonista es Kody Antle, conocido como el ’Tarzán moderno’.

El viral en cuestión ha sido muy comentado en países como Perú, México y Estados Unidos, donde las imágenes vienen generado todo tipo de reacciones por la osadía de este hombre a la hora grabarse jugando con un enorme tigre. Sin duda, nadie morirían por tener esa oportunidad pues el riesgo es tremendo. Simplemente increíble.

No obstante, este no es el caso de Antle. Hijo del doctor Bhagavan Antle, fundador de Myrtle Beach Safari, lugar en el que viven una multitud de animales y en el que trabajan por la conservación de la vida salvaje, Kody suele compartir todo tipo de videos con animales conocidos por ser violentos. Esta vez, lo hizo un enorme felino, que al parecer disfrutó de la compañía del humano.

VIDEO COMPLETO

Tal y como se puede apreciar en las imágenes que te mostramos ahora, Kody al parecer pretendía dar a conocer al mundo que los tigres no son tan feroces como creemos. Y es que el tigre con el que jugaba -al menos- parece domesticado y manso. ¿Todavía no ves las imágenes? No esperes más y dale clic al clip ya. Estamos seguros que te dejará con la boca abierta.

Kody Antle juega con un enorme tigre como si nada y hace ’explotar’ las redes sociales. (Video: TikTok)

Las imágenes fueron compartidas por el propio Kody Antle en TikTok, donde ya suma millones de reproducciones y poco más de 4 millones de ‘me gusta’. Como si no fuera suficiente, el clip estalló en cuanto a número a comentarios. Una locura. Como era de esperarse, el post se viralizó en cuestión de horas.

¿Te gustó el video? ¿Quisieras poder enterarte de más material como este todos los días? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más videos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas? No te pierdas lo último en tendencias en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Reacción de mujer al ver a su esposo en modo ’Cobra Kai’ causa furor en redes sociales. (Video: TikTok)