Tik Tok es una plataforma que muestra videos cortos a comparación de otras redes sociales y se volvió más popular por la pandemia del coronavirus. Encontramos diversidad de temas y la gran mayoría se vuelven virales. En esta ocasión, una joven descubrió que tenía covid-19 cuando grababa un video. Sucedió en Estados Unidos.

La joven probó un batido helado con gran cantidad de dulce y se encontraba dentro su carro, cuando de pronto descubrió que tenía covid-19. Ella no sintió el sabor de lo que estaba tomando y esto significó un síntoma del contagio por la enfermedad.

Maryn Short tiene 19 años y subió un video después de vivir esta amarga experiencia con la bebida de la cual no sintió sabor a pesar que contenía crema batida, jarabe de vainilla y caramelo. “Era casi como si estuviera bebiendo leche dulce. Podría decir que era dulce, pero no tenía ningún sabor. Es difícil de describir”, comentó la tiktoker.

Luego de descubrir que no podía percibir sabores, la joven fue al hospital y se realizó dos pruebas de covid-19 donde dio como resultado, positivo. Tras comprobar lo revelado, siguió probando diversos alimentos donde tampoco percibió el sabor.

La joven informó que no enfrentó otros síntomas de covid-19. Sin embargo, tendrá que enfrentar cuarentena para evitar contagiar a más personas. “El coronavirus no tiene límite de edad. No tiene fecha de caducidad. Es tan nuevo y está en constante evolución”, concluyó la tiktoker.

