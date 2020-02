Los Premios Oscar 2020 ya están en la etapa en la que nos lleva a hacernos una pregunta y rodea la categoría de mejor película: ¿será Parasite o 1917? Con todas las otras ceremonias de premios importantes detrás de nosotros, tenemos un par de predicciones acorde a los favoritos de los fans.

En esta gala de los Oscar 2020 de algo si podemos estar seguros de una cosa: Joaquin Phoenix está en la alta posibilidad de ganar al mejor actor por su actuación como Arthur Fleck en Joker. Phoenix ha barrido las mejores categorías de actores principales en toda la temporada de premios, desde los Golden Globes y Screen Actors Guild Awards hasta los BAFTA.

Mencionando a 1917, creemos que pudo haber sellado la categoría a mejor película como la película ganadora, habiendo obtenido ese premio en los Premios del Gremio de Productores de América. Las PGA han tenido el mismo ganador del primer premio que los Oscar durante la última década, salvo dos excepciones.

Hablando de películas extranjeras, Parasite todavía está en la carrera, ya que se llevó el premio principal de los SAG: mejor conjunto. En cuanto a The Irishman y Once Upon a Time in Hollywood, prácticamente han “abandonado el chat”, aunque a estas alturas aún hay fieles creyentes que Once Upon a Time in Hollywood aún tiene su espacio entre los favoritos a ganar el premio.

Hagamos un resumen rápido de quién creemos que ganará, teniendo en cuenta los ganadores de BAFTA, PGA, Golden Globe, Critics 'Choice y SAG. También consideraremos las nominaciones en categorías cruciales de los Oscar que normalmente significan un ganador del premio principal: escribir, dirigir, actuar y editar

¿DONDE, CÓMO, CUANDO Y A QUE HORA VER LOS OSCAR 2020?

Oscar 2020 EN VIVO ONLINE vía TNT Premios EN DIRECTO: ¿cómo y a qué hora ver LIVE STREAMING Oscars 2020 por Internet? (Foto: AMPAS)

Los Premios de la Academia, los Oscar 2020 tendrán lugar el 9 de febrero del 2020. El mismo se llevará a cabo en el clásico Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

La cadena ABC tiene los derechos exclusivos de transmisión para Estados Unidos. En el caso de Reino Unido, será el canal Sky quienes tendrán los derechos de retransmisión al igual como pasó en el 2019.

Para Europa y Latinoamérica, TNT (con traducción al español) y TNT Series (en idioma original) serán los canales que transmitirán la gala de entrega de premios Oscar 2020, que este año tampoco contarán con un presentador o presentadora oficial.

CATEGORÍAS Y SUS NOMINADOS PARA LOS OSCAR 2020

MEJOR PELÍCULA

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once upon a Time...in Hollywood

Parasite

MEJOR ACTOR

Antonio Banderas - Pain and Glory

Leonardo DiCaprio - Once upon a Time...in Hollywood

Adam Driver - Marriage Story

Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce - The Two Popes

MEJOR ACTRIZ

Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - Marriage Story

Saoirse Ronan - Little Women

Charlize Theron - Bombshell

Renée Zellweger - Judy

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins - The Two Popes

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci - The Irishman

Brad Pitt - Once upon a Time...in Hollywood

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Kathy Bates - Richard Jewell

Laura Dern - Marriage Story

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Florence Pugh - Little Women

Margot Robbie - Bombshell

MEJOR LARGOMETRAJE DE ANIMACIÓN

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

MEJOR FOTOGRAFÍA

The Irishman - Rodrigo Prieto

Joker - Lawrence Sher

The Lighthouse - Jarin Blaschke

1917 - Roger Deakins

Once upon a Time...in Hollywood - Robert Richardson

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

The Irishman - Sandy Powell y Christopher Peterson

Jojo Rabbit - Mayes C. Rubeo

Joker - Mark Bridges

Little Women - Jacqueline Durran

Once upon a Time...in Hollywood - Arianne Phillips

MEJOR DIRECCIÓN

The Irishman - Martin Scorsese

Joker - Todd Phillips

1917 - Sam Mendes

Once upon a Time...in Hollywood - Quentin Tarantino

Parasite - Bong Joon Ho

MEJOR DOCUMENTAL

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

MEJOR EDICIÓN

Ford v Ferrari - Michael McCusker y Andrew Buckland

The Irishman - Thelma Schoonmaker

Jojo Rabbit - Tom Eagles

Joker - Jeff Groth

Parasite - Yang Jinmo

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Corpus Christi - Polonia

Honeyland - Norte de Macedonia

Les Misérables - Francia

Pain and Glory - España

Parasite - Corea del Sur

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

Bombshell - Kazu Hiro, Anne Morgan y Vivian Baker

Joker - Nicki Ledermann y Kay Georgiou

Judy - Jeremy Woodhead

Maleficent: Mistress of Evil - Paul Gooch, Arjen Tuiten y David White

1917 - Naomi Donne, Tristan Versluis y Rebecca Cole

MEJOR MÚSICA

Joker - Hildur Guðnadóttir

Little Women - Alexandre Desplat

Marriage Story - Randy Newman

1917 - Thomas Newman

Star Wars: The Rise of Skywalker - John Williams

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” de “Toy Story 4”

“(I’m Gonna) Love Me Again” de “Rocketman”

“I’m Standing With You” de “Breakthrough”

“Stand Up” d “Harriet”rozen II”

“Stand Up” ed “Harriet”

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Once upon a Time...in Hollywood

Parasite

MEJOR CORTO ANIMADO

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

MEJOR CORTO

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

Ford v Ferrari - Donald Sylvester

Joker - Alan Robert Murray

1917 - Oliver Tarney y Rachael Tate

Once upon a Time...in Hollywood - Wylie Stateman

Star Wars: The Rise of Skywalker - Matthew Wood y David Acord

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

Ad Astra - Gary Rydstrom, Tom Johnson and Mark Ulano

Ford v Ferrari - Paul Massey, David Giammarco y Steven A. Morrow

Joker - Tom Ozanich, Dean Zupancic y Tod Maitland

1917 - Mark Taylor and Stuart Wilson

Once upon a Time...in Hollywood - Michael Minkler, Christian P. Minkler y Mark Ulano

MEJOR EFECTOS ESPECIALES

Avengers: Endgame - Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken y Dan Sudick

The Irishman - Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser y Stephane Grabli

The Lion King - Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones y Elliot Newman

1917 - Guillaume Rocheron, Greg Butler y Dominic Tuohy

Star Wars: The Rise of Skywalker - Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach y Dominic Tuohy

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

The Irishman - Puesta en escena por Steven Zaillian

Jojo Rabbit - Puesta en escena por Taika Waititi

Joker - Escrito por Todd Phillips y Scott Silver

Little Women - Escrito por Greta Gerwig

The Two Popes - Escrito por Anthony McCarten

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Knives Out - Escrito por Rian Johnson

Marriage Story - Escrito por Noah Baumbach

1917 - Escrito por Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns

Once upon a Time...in Hollywood - Escrito por Quentin Tarantino

Parasite - Puesta en escena por Bong Joon Ho y Han Jin Won

PREDICCIONES PARA GANAR EL OSCAR 2020 A MEJOR PELÍCULA

“PARASITE” – PARASITOS

Una de las películas de lengua extranjera que entró en los nominados la cual ha tenido muy buenas críticas. (Foto: IMDb)

“Ki-taek es el patriarca de una familia pobre que malvive en un piso bajo en Seúl, pagando las facturas a base de trabajos precarios y robando el wi-fi de los vecinos. Su situación cambia un día en el que su hijo logra que le recomienden para dar clases particulares de inglés en casa de los Park, una familia acaudalada. Utilizando su ingenio, el joven conseguirá ganarse la confianza de la señora de la casa, y así irá introduciendo, poco a poco, al resto de sus familiares en distintos trabajos del servicio doméstico. Será el comienzo de un engranaje incontrolable, del cual nadie saldrá realmente indemne”

“1917”

Ambientada en la primera guerra mundial. (Foto: Reddit)

“En lo más crudo de la Primera Guerra Mundial, dos jóvenes soldados británicos, Schofield y Blake reciben una misión aparentemente imposible. En una carrera contrarreloj, deberán atravesar el territorio enemigo para entregar un mensaje que evitará un mortífero ataque contra cientos de soldados, entre ellos el propio hermano de Blake.”

A pesar de carecer de un guiño de edición, 1917 tiene la nariz al frente, especialmente con la victoria de PGA. En última instancia, The Irishman y Once Upon a Time no han logrado obtener el primer premio en ninguno de los programas de premios anteriores, y Joker, a pesar de liderar con 11 nominaciones, es una película de cómics. Las películas de cómics para algunos son un poco difíciles para que ganen un Oscar. En cualquier caso, todos sabemos que el tour de force que merece Parasite merece ganar. ¿Podría su sorpresa SAG ganar ofrecer esperanza de que esto realmente se haga realidad? Dado que nadie tiene una mala palabra sobre el Parasite, la “boleta preferencial” de los Oscar podría funcionar a favor de la película.

PREDICCIONES A GANAR EL OSCAR 2020 POR MEJOR ACTOR

JOAQUIN PHOENIX - “JOKER”

Joker

Siendo su película una de las polarizantes del 2019, su interpretación como Arthur Fleck ha sido una de las más elogiadas. Demostró su compenetración con el personaje, perdió peso, así como mostró de la manera más impactante el lado oscuro y psiquiátrico de su personaje.

Joaquín ha sido candidato tres veces, pero no ha llegado a ninguna victoria. Sin embargo, hay algunas cosas que están de su lado y es que su película fue ganadora del León de Oro en Venecia lo que se cree que le dé una ventaja sobre los demás. Queda esperar porque a pesar de las buenas críticas que ha tenido el actor, la controversia que ha causado el film, no sabemos si le permita ganar la afamada estatuilla.

LEONARDO DICAPRIO - “ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD”

Erase una vez en Hollywood (Foto: IMDb)

Obteniendo un Oscar por primera vez en su historia en el séptimo arte en el año 2015 por la participación en “The Revenant”, en este momento ha retomado su carrera en una película bajo la dirección de Quentin Tarantino.

En esta película Dicaprio demostró otro lado en su rango como actor por el cual recibió varias calificaciones positivas, aunque se comenta que un golpe en su contra es que muchos consideran a Brad Pitt una de las mejores opciones para mejor actor secundario y que en la película es Brad el MVP. ¿Serán suficientes las buenas calificaciones para que Dicaprio obtenga por segunda vez un Oscar?

ADAM DRIVER - “MARRIAGE STORY”

Marriage story junto a la actriz Scarlet Johansson. (Foto: Vanity Fair)

Por la interpretación en esta película el actor se posicionó increíblemente en este 2019. Luego de su papel como Kylo Ren en “Star Wars: The Rise of Skywalker”, lo cual podría cambiar el curso de carrera, llegó a participar en otros dos pequeños films que lo hizo ganarse su puesto entre los favoritos de los espectadores en el camino hacia el Oscar. Por esta interpretación en Marriage Story fue nombrado Sub-campeón en los Premios People´s choice lo que puede serle de buena ventaja y acercarlo a el afamado premio en estos Oscar 2020.

Dentro de estos tres favoritos tenemos la balanza inclinada hacia Joaquin Phoenix por su interpretación del Joker que a los críticos dejó más que satisfechos y en segunda opción podemos considerar a Adam Driver por su relevancia en las galas pasadas de premios y las críticas recibidas.