En TikTok diariamente se suben videos con diferentes contenidos, que pueden ser divertidos hasta escalofriantes. Muchas veces son animales los que protagonizan los momentos más memorables en esta red social; tal es el caso de un camello que se hizo tendencia al arrancarle un mechón del cabello a una mujer que solo quería tomarse una selfie con este.

Como podrás apreciar en las imágenes que pondremos más abajo, la mujer busca acercarse al camello para tomarse una selfie; sin embargo, el animal parece haber confundido la cabellera rubia de la fémina con el alimento que le brindan en el zoológico, a tal punto de terminar arrancándoselo de una manera escalofriante. A continuación, te compartido el video.

Camello arranca el cabello de una mujer y se vuelve viral en TikTok. (Video: TikTok)

Las imágenes fueron compartidas por el usuario @vids.by.dc en su cuenta de TikTok y ya suma más de 400 mil likes en la popular red social. El desafortunado momento que vivió la mujer puede resultar un poco gracioso, puesto que la fémina sonríe luego de pasar por este terrible momento. Al parecer, ella no esperaba esta reacción por parte del camello.

Como bien sabemos, los camellos no suelen tener un comportamiento agresivo con los seres humanos, y claramente la intención del animal no es lastimar a la mujer, a pesar de que esta se lleve un mal rato al momento de intentar sacarse una selfie junto a este. No cabe duda que este momento nunca será olvidado por las personas presentes en las imágenes.

Seguramente tu fuiste a un zoológico alguna vez en tu vida, ya sea pequeño o adulto, por lo que sabes que es muy común fotografiar a animales o a sacarse una selfie al costado de ellos. Eso sí, es muy raro que ocurran este tipo de situaciones, puesto que en esta ocasión parece que el camello estaba muy expuesto a los visitantes.

¿Consideras a este video gracioso? ¿Crees que deberíamos subir más material como este todos los días? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, deberás solo ingresar al siguiente enlace: más videos virales en Depor, y listo. No esperes más y no te pierdas lo último en tendencias en redes sociales.