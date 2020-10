No hay dolor más grande de una pareja de novios que la infidelidad, pero si a eso le sumas que una mejor amiga está involucrada, es el escaparate completo si lo pones en evidencia. Lo que vivió esta chica y cómo decidió evidenciarlo se volvió tendencia en redes sociales, siendo uno de los video más comentados durante estos días de pandemia del nuevo coronavirus.

¿Qué pasó? ¿Quiénes eran los infieles? Nada más y nada menos que su novio con su mejor amiga, su confidente, la otra persona en la que más confiaba y de la que menos creería que podría jugarle así. O al menos esos son los comentarios que se leen en las redes sociales donde el video se ha vuelto viral.

Todo comenzó como una reunión normal y divertida a pesar de la situación pandémica que se vive, pues se puede ver a algunos asistentes con mascarillas. “De verdad que yo me siento demasiado emocionada porque jamás en la vida me imaginé que mi mejor amiga, mi novio y yo nos íbamos a llevar tan bien e íbamos a formar un equipo tan espectacular. Ellos me han apoyado en todos mis proyectos, en mis estudios, cuando he estado han estado ahí para mí”, inició.

Pero lo ‘bueno’ estaba por venir. “Quiero que vean unas palabras hermosas que he encontrado, que me han encantado y sobre todo me han hecho ver como el amor de ellos es demasiado”, les dijo a sus asistentes mientras les indicaban que habían unas hojas con capturas de pantalla de conversaciones entre esas dos personas: su novio y su mejor amiga.

¿Qué decían las captura? Dentro de lo poco que se puede ver, resalta la respuesta de esta es que la situación se les está yendo de las manos y que está cansada de ser la otra y no recibir el lugar que siente se merece, a lo que el joven le responde que la ama y que tenga paciencia. Incluso se revela que llevan tres años de relación en secreto.

Fue ahí que el tono cambió y la joven comenzó a hacer su descargo. “¿Pensabas que no me iba a dar cuenta? Jurabas que yo era una tonta... Jamás me imaginé que tú serías capaz de hacerme esto, De todas las personas con las que pensé que él podría hacerme esto ¿contigo? Quiero que por lo menos tengas un poco de vergüenza ¿qué pasaba por tu cabeza? Soy tu mejor amiga”.

Este video que, al parecer fue grabado en una plaza comercial de Ecuador, se ha compartido en las redes sociales como Twitter, TikTok, YouTube y Facebook, siendo éste último el que alcanzó al menos 737 mil reacciones, 106 mil comentarios y 377 mil compartidas.

