Un intento de robo en un banco se ha vuelto viral en redes sociales, especialmente en Twitter. Sobre todo porque el ladrón no logró su cometido: no se llevó ningún billete ni alguna moneda. Lo curioso es que, ante su fracaso, se fue a paso acelerado porque estaba asustado. El hecho ocurrió en Rusia.

El medio RIA Novosti informó que un ratero entró a un banco de Moscú y trató de robar una gran cantidad de dinero. Sin embargo, se topó con la negativa de la cajera, quien no le quiso entregar ningún fajo de billetes. Ante esta situación, el ladrón, asustado, huyó del local rápidamente.

Según informaron las autoridades locales, el ratero era un hombre de 33 años de edad. Ingresó al banco con guantes y con tapabocas, debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19). Luego, le entregó una nota a la cajera de la entidad, en la que solicitaba una gran suma de dinero.

Además, el ladrón había amenazado con detonar el banco si no le daban lo que pedía. No obstante, la cajera no se amilanó, y se negó a darle el botín. Uno hubiese esperado que el ratero saque un arma para seguir amenazando a la mujer, pero no fue así. El hombre se asustó y decidió irse del lugar con las manos vacías.

La cajera se negó a entregarle el dinero al ladrón. (Imagen: Twitter de @_U_R_I_c)

La policía informó posteriormente que el ladrón fue detenido poco después del incidente. “Oficiales del Departamento de Investigación Criminal detuvieron al sospechoso en el Samarkand Boulevar. Resultó ser un recién llegado de 33 años”, declaró Vladimir Vasenin, jefe del servicio de prensa de la sede del Ministerio del Interior en Moscú.

“El hombre decidió solicitar dinero y amenazó con volar el local. Pero no tenía consigo un artefacto explosivo. Entró en pánico y abandonó el banco”, agregó Vasenin. Ahora, el ladrón podría afrontar hasta ocho años de prisión en Rusia, pues las autoridades ya han iniciado una demanda legal contra el sujeto.

En redes sociales han tomado este acontecimiento con un poco de gracia. Un usuario, por ejemplo, señala: “No salió corriendo, solo caminó de prisa con adrenalina”; mientras que otro dice: “El hombre fue a buscar el ‘éxito’, y el ‘éxito’ le dijo que no”. Un tercero apunta: “Es un ladrón amable”.

