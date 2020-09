El futuro de Lionel Messi en Barcelona es incierto. La BBC Sport ha publicado el rumor de que el astro argentino podría ya haber cerrado un acuerdo con City Football Group, empresa dueña del Manchester City y de otros clubes. El hecho es que, en estos momentos, los seguidores de ’La Pulga’ están a la espera de la reunión que sostendrá el presidente del ’Barça’, Josep María Bartomeu, con el padre de ’Lio’, Jorge Messi.

Luego de esa reunión, es probable que se sepa cuál será el futuro del argentino. Sin embargo, ya hay personas que creen que Messi se irá definitivamente del cuadro azulgrana, y se están divirtiendo imaginando cómo será ese doloroso adiós. ¿Cómo así?

En las últimas horas se ha vuelto viral un video de un “Leo Montaner”. Se trata de un clip publicado en redes sociales, en el que un Lionel Messi digitalizado entona la famosa canción “Me va a extrañar” con la voz de Ricardo Montaner, haciendo referencia a su final en el Barcelona.

“Me va a extrañar, al despertar; en los paseos por el Madrid, cuando el partido llegue a su fin. Me va a extrañar, al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío lo hará sufrir. Me va a extrañar y sentirá que no habrá Liga después de mí, que no se puede jugar así. Me va a extrañar cuando tenga ganas de jugar una final”, dicen los subtítulos del clip.

Messi cantando 'Me va a extrañar'. (Video: Instagram de deepfakesar)

La cuenta deepfakesar fue la encargada de publicar ese video en Instagram y hasta el momento casi 42 mil personas lo han reproducido. También hay más de 390 comentarios, todos con buena onda. Sin duda, ha sido un éxito.

“Gracias por hacer que pagar internet valga la pena”, señaló un usuario identificado como Nicolás Corvino; mientras que Esteban Rubio indicó: “Una obra maestra, pero la bandera del Manchester City tendrías que haberla puesta”.

¿Cuál será el destino de Lionel Messi? Aún no lo sabemos, pero por lo pronto, te dejamos parte de la letra de “Me va a extrañar” en caso la quieras cantar: “Me va a extrañar, al despertar, en sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a su fin. Me va a extrañar, al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir. Me va a extrañar, y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así. Me va a extrañar cuando el día llegue a su fin, cuando tenga ganas de dormir y acariciar.