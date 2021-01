“Nunca, jamás de los jamases consumas estos productos en un avión. Consejo de una azafata”, es la frase con la que Kat Kamalani, una influencer de Estados Unidos que asegura ser auxiliar de vuelo y con presencia en otras redes sociales, se dirige en un video viral a sus más de 437,000 seguidores en TikTok sobre lo que no debemos ingerir bajo ninguna circunstancia de lo que nos ofrecen en los vuelos comerciales para saciar nuestra sed o hambre.

En las imágenes, que fueron publicadas en su cuenta de TikTok (@katkamalani) bajo la descripción “Just promise me you won’t” (Solo prométanme que no lo harán traducido al español), la presunta aeromoza que reside en Salt Lake City, Utah, recomienda enfáticamente no pedir nunca agua -a no ser que sea embotellada- ni bebidas calientes como café o té por una sencilla razón: el tanque donde se almacena el líquido vital nunca se limpia.

“Pregúntale a cualquier auxiliar de vuelo. Raras veces bebemos café o té, ya que viene del mismo tanque de agua y, por lo tanto, cuando bebes ese café o té, proviene de esa agua caliente y es algo sumamente repugnante”, señaló en el video viral de TikTok , mencionando también que, si bien las jarras se sacan y se limpian entre vuelos, las máquinas donde se preparan estas bebidas no “a menos que se averíen”.

Aprovechando la ocasión, Kat Kamalani aconsejó a los padres de familia a no pedir nunca agua caliente para preparar los biberones de sus bebés, sino solicitarle a un integrante de la tripulación de vuelo una botella de agua aparte y agua caliente en un vaso, para después vertir el agua embotellada en la mamila y colocar dentro del recipiente con agua para calentarlo estilo “baño María”.

El video viral , que acumula hasta el momento 1′900,000 reproducciones en TikTok , dividió la opinión de las redes sociales: algunos no pudieron ocultar su indignación al descubrir estas malas prácticas de parte de las grandes compañías aéreas, mientras que otros se mostraron escépticos por lo dicho por la influencer y le exigieron que diga el nombre de la aerolínea para la que supuestamente trabaja.

Asimismo, el diario español La Vanguardia recalcó que varios internautas que también dicen trabajar en el mismo rubro que Kamalani –que en sus otras redes sociales aborda temas como familia, salud, viajes y gastronomía– desmintieron categóricamente sus palabras vertidas en el material. Por lo pronto, la próxima vez que viajes en avión, es mejor prevenir que lamentar y tomar todas las consideraciones del caso.

