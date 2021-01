Bernie Sanders es, sin lugar a dudas, una de las búsquedas principales de Google en lo que va del 2021. Y es que el senador independiente por el estado de Vermont se convirtió en un fenómeno viral y objeto de una innumerable cantidad de memes tras su asistencia a la investidura presidencial de Joe Biden el pasado miércoles 20 de enero de 2021 que se celebró en los exteriores del Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, D. C.

En un video viral de la entrevista que le hizo el programa State of the Union de la cadena CNN, y que replicó en su canal de YouTube , la periodista Dana Bash le preguntó a Sanders “si se divertía tanto como el resto del mundo lo hacía” por los memes que originó su look en la foto en la que aparece sentado en una solitaria silla plegable cruzando una pierna y luciendo una chaqueta verde de la marca Burton Snowboards, además de unos mullidos guantes de lana tejidos a mano.

“Claro que sí y no solamente nos estamos divirtiendo, lo que estamos haciendo aquí en Vermont es vender por todo el país sudaderas y camisetas. Todo el dinero que se recaude, que espero sea un par de millones de dólares, será destinado a programas como Meals on Wheels, que alimentan a personas mayores de bajos ingresos. Terminó resultando algo bueno y no solo divertido”, precisó Bernie Sanders al término de su diálogo con el citado programa.

Y es que, aprovechando su popularidad, el equipo del senador de Vermont decidió usar el meme para vender sudaderas y camisetas estampadas a un precio de 45 (actualmente agotadas) y 27 dólares (en tallas para varones y mujeres), respectivamente. “Debido a la abrumadora demanda por este artículo, tardará de tres a seis semanas hasta que reciba su sudadera”, menciona la tienda virtual.

Sobre Meals on Wheels, Wikipedia señala que es un programa que entrega comidas calientes en sus hogares a quienes no puedan comprar o prepararse sus propios alimentos. Debido a que están confinados a sus casas, muchos de los beneficiarios son ancianos, y muchos de los voluntarios también son personas de la tercera edad sanas y capaces de conducir automóviles para realizar los repartos programados.

