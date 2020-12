Se suele creer que en un enfrentamiento entre aves y reptiles, estos últimos tienen la ventaja debido a sus letales colmillos y su bien conocida ferocidad; sin embargo, la situación puede cambiar dependiendo del tamaño de cualquiera de los adversarios. Como prueba, el impresionante video viral publicado en Facebook por una ciudadana estadounidense.

Shellie Gilliam, quien es propietaria de una reserva de exóticas especies silvestres y centro de rehabilitación animal, ubicado en Florida (Estados Unidos), registró el momento en que una garza engulle a un pequeño caimán entero en un punto cercano al lago Apopka.

En las imágenes se puede observar que el ave intenta tragar al reptil en un par de ocasiones, pero no lo logra por su tamaño; no obstante, decide no rendirse y luego de algunos segundos logra devorar al animal por completo. Al final de la grabación, se ve la cola del caimán que se asoma por la boca de la garza.

“La garza capturó al cocodrilo a unos cientos de metros de distancia donde lo vi primero, luego voló con él en su boca a este lugar donde pasó alrededor de 25 minutos terminando el cocodrilo y consumiéndolo. Guau! La naturaleza y la vida salvaje nunca dejan de sorprenderme”, escribió Gilliam en la publicación de Facebook que no ha tardado en llamar la atención de miles de usuarios.

Por último, explicó que la dieta de una garza azulada es muy variable, ya que puede comer peces, ranas, serpientes, insectos, roedores y hasta otros pájaros.

Mira a continuación las impresionantes imágenes que se han vuelto tendencia en la mencionada plataforma:

