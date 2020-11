El 2020 ya no te da paz no solo en tierra, sino tampoco sobre el mar. En medio de una pandemia que enloquece a medio mundo, adentrarse a practicar tu deporte favorito en el mar puede no ser del todo divertido, sino llevarte sorpresas así como le sucedió a estas kayakistas en un video viral que remece las redes sociales.

Un video que ha remecido las redes sociales como YouTube y que ha sido reproducido por cientos de medios periodísticos en todo el mundo tiene a unas kayakistas y una enorme ballena jorobada en las costas de California, en Estados Unidos.

Julie McSorley y Liz Cottriel jamás imaginaron contar esta historia, sobrevivir para hacerlo y muchos menos tener las imágenes del momento exacto de cuando un enorme balénido apareció debajo de ellas con su gigante boca para tragárselas.

Ballena enorme casi se traga a kayakistas en costas de California. (YouTube)

Según ha explicado Julie, que fue quien grabó el vídeo en primera persona, vieron cerca de ellas un gran charco de peces, y sin tiempo a reaccionar, una gigantesca bola de cebo emergió del agua y una ballena enorme se plantó delante de ellas.

“La ballena estaba aquí mismo en mi cara, literalmente. Me dije a mí misma: Voy a empujarla. ¡Pero como iba a empujar una ballena fuera del camino! Fue el pensamiento más extraño. Luego pensé que estaba muerta, que la ballena me caería encima. Lo siguiente que sé es que estaba bajo el agua”, declaró Liz Cottriel al contar su experiencia.

Por fortuna, ambas salieron ilesas del ataque y lograr emerger a la superficie, recuperando además el kayak que la ballena no logró tragar tampoco. Fueron varios los videos que grabaron el momento exacto de este clip viral que remece y estremece las redes sociales.

