Uno de los mejores recursos que tienen las personas que laboran en el servicio de delivery son las propinas, así pueden ampliar sus ingresos económicos mensuales. Es por eso que, hasta cierto punto, es entendible lo que vivió este joven repartidor de una tienda de pizzas, cuya reacción se viralizó rápidamente en TikTok con números de comentarios y reproducciones que dejaron con la boca abierta a más de uno. Tienes que ver el nuevo video viral que es sensación.

¿Dónde se viralizó el video? Como era de esperarse, fue TikTok la fuente donde se reprodujo este clip del joven repartidor. La red social se ha convertido en fuente inagotable de videos virales y no fue la excepción al captar el momento exacto en que el hombre entra en furia y reacciona por no haber recibido una propina.

El coraje del repartido de lo que parece ser la pizzería Domino’s va en aumento según pasan los segundos. En un inicio, se le ve protestar por la propia frustración de no recibir monto alguno por la labor que hizo en plena lluvia que azotaba su ciudad.

Reacción de joven repartidor en su trabajo es viral tras no recibir propina al realizar una entrega. (TikTok)

“¡No quiero trabajar más aquí! ¡Cinco minutos! ¿Cinco minutos bajo la lluvia y sin propina? ¿Sin propina?”, dice el repartidor de pizzas. Momentos después, tras externar que no valoraron su trabajo, el joven reacciona con unas cajas de cartón que estaban colocadas para su uso. Momentos después, sale de la escena.

Los comentarios no se hicieron esperar en el clip que cuenta con más de 17 mil comentarios y casi dos millones de reproducciones. “Si no puede dar propina, no ordene. Literalmente en plena pandemia”; “A las personas que se quejan de dejar propina… Simplemente no deberías comer fuera o quizás debería ir a recogerlo tú mismo. ¡Los conductores confían en las propinas!”, se lee entre las reacciones de usuarios.

