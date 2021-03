¿Qué nos diferencia de una mascota a los seres humanos? Serán muchas las respuestas, algunas cada vez más polémicas, pero lo cierto es que sienten y padecen al igual que nosotros, solo que muchas veces no se pueden quejar de la misma forma. Sin embargo, pueden suceder situaciones como las que se vio en este video que es viral en redes sociales.

Un hecho inaudito, pero feliz sucedió en Brasil, exactamente en el municipio de Juazeiro do Norte. Las cámaras de seguridad de una veterinaria registraron todos los movimientos de lo que sería uno de los videos virales del momento en las redes sociales.

El protagonista, como no podía ser de otra forma, era una mascota, un perrito, pero un can herido de la pata. El animal, como sabiendo a dónde se dirigía y por qué, entró cojeando por las molestias que lo acompañaban. Y no se trata de un animal doméstico, sino uno en condición de calle.

Perrito herido es atendido tras entrar cojeando a veterinaria. (Milenio/YouTube)

Adolorido y sin ánimos solo de ser atendido, el animal entra por la puerta de la veterinaria en la que se encontraba otro perro acompañado de su dueña. El can solo atinó a postrarse en la pared y mostrar que no estaba bien. Rápidamente fue auxiliado por una de los doctores que hizo gala de su espíritu de socorro.

“Llegó tranquilamente, mostró su pata y yo fui para ver qué pasaba y enseguida me di cuenta de que tenía sangrado en la región genital, pero había un problema mucho mayor: tiene un tumor venéreo transmisible”, contó a medios internacionales Dayse Silva, la veterinaria que lo atendió.

“Es callejero, no tiene dueño. Vino aquí solo seguramente porque siguió el olor de otros animales”, añadió la veterinaria que, resaltó, el perrito tiene más que una simple herida. Tras realizarle unos estudios descubrieron que tiene cáncer, por lo que lo someterán a quimioterapias con la esperanza de que se cure y alguien lo adopte.

¿Te gustó el video? ¿Quisieras poder enterarte de más material como este todos los días? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más videos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas? No te pierdas lo último en tendencias en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Juguetes de Toy Story ‘cobran vida’ y son captados moviéndose en habitación. (TikTok)