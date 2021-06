Miles de usuarios de YouTube y otras redes sociales han quedado sumamente impactados luego de ver el video viral de un socavón que se traga a tres automóviles en Jerusalén. La escena apunta a ser de las más reproducidas en esta semana.

De acuerdo a The Times of Israel, todo se produjo en el estacionamiento del Centro Médico Shaare Zedek, exactamente el lunes por la tarde. Se cree que el socavón se formó como resultado de las obras de construcción cercanas para una nueva ruta en la entrada de Jerusalén, debido al derrumbamiento parcial de un túnel que pasa por debajo del hospital y del aparcamiento.

El hecho impactó bastante a miles de usuarios de México, Estados Unidos y España, pues en la grabación, que no deja de ser difundida en redes sociales como YouTube, se puede apreciar que el socavón se tragó a tres automóviles que se encontraban en el estacionamiento del nosocomio.

Según la citada fuente, siete camiones de bomberos acudieron al lugar. Afortunadamente, no hubo heridos en el incidente. Si aún no has visto el clip, te informamos que en esta nota podrás apreciarlo sin ningún inconveniente.

Recuerda que en Depor siempre te damos a conocer hechos que generan gran impacto en YouTube y otras redes sociales. Si quieres ver más videos virales, no dudes en visitar nuestra página web. ¡Hasta la próxima!

TE PUEDE INTERESAR