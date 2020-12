En las calles de Monterrey, México, ocurrió algo sumamente llamativo: un pequeño perro se armó de valor y ahuyentó a un enorme oso. Sí, tal y como acabas de leer. En esta nota te contaremos lo que se sabe del video viral que está dando la hora en Twitter y en otras redes sociales.

HAZ CLIC: Escuchó unos extraños ruidos fuera de casa y se llevó una gran sorpresa al descubrir el origen

Resulta que el plantígrado de esta historia estaba caminando sin rumbo aparente, cuando de pronto se detuvo al escuchar los ladrillos de un can, que nunca sintió temor alguno al ver el animal de gran tamaño. Tanto así que no dudó en ir a encararlo.

En el video, que se volvió viral en Twitter, se aprecia que el pequeño perro, de raza chihuahua, corrió hacia donde estaba el enorme oso e hizo que este se diera media vuelta. El can, en ese momento, le dejó en claro que no era bienvenido en la zona.

La grabación es de las más compartidas en la mencionada red social. Miles de usuarios no salen de su asombro, pues jamás imaginaron que un can fuera tan valiente como para ahuyentar a un oso, que afortunadamente no resultó ser muy agresivo.

MÁS SOBRE VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

Cámara de seguridad graba lo que hace un perro cuando bebé llora sin reparo

Cámara de seguridad graba lo que hace un perro cuando bebé llora sin reparo