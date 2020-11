¡En la cara no! Una novia remeció TikTok al compartir el video viral del bochornoso momento en el que su flamante esposo “arruinó” su boda después que la pateara accidentalmente el rostro frente a la atónita mirada de sus invitados.

En el material publicado en su cuenta @gaudsquad en TikTok se observa a su cónyuge con el torso semidesnudo haciéndole una atrevida danza de regazo mientras ella se encontraba sentada en una silla en la pista de baile.

Pero mientras hacía una especie de patada voladora, su pie hace contacto con la cabeza de la novia y la cara de dolor que puso fue oro puro. “Cómo mi esposo arruinó nuestra boda parte 1”, es la descripción que acompaña al video viral.

No te lo puedo creer: Creyó que su hija jugaba con un “conejo bebé” y quedó desconcertada al descubrir la verdad

Échale un vistazo: Modo Toretto: lujoso Lamborghini realiza espectacular maniobra para escapar de persecución policial

Solo para tus ojos: ¡Ay, cómo duele crecer! Madre le organiza una fiesta temática a su esposo por su vasectomía y se vuelve viral

El video viral se volvió tendencia obteniendo más de 112,000 ‘Me Gusta’ en TikTok, además de centenares de comentarios de usuarios que no podían dar crédito a lo que veían sus ojos en lo que muchos consideran el día más feliz de su vida.

Sin embargo, la novia fue rápida para asegurar a sus seguidores que, pese al incidente, la ceremonia no fue un completo desastre. “Se me veía bien pero mi cabeza me dolía mucho así que fui al baño a llorar un rato”, precisó.

“Lloré un poco y él se sintió súper mal pero estaba bien porque terminamos celebrando hasta las 8 am del día siguiente con nuestros mejores amigos”, finalizó la novia sobre su video viral de “alto impacto”.

¿Qué te pareció? Si te agradó, te contamos que tenemos más notas trending para ti, además de video virales, retos virales o desafíos visuales que harán más entretenida tu jornada. Solo haz clic en el siguiente enlace: ‘ más retos virales ’ y ‘ más videos virales ’ en Depor y ¡listo!

MIRA MÁS VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

Viral: perro ataca a dueño con machete

Viral: perro ataca a dueño con machete