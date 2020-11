Vivir el amor en estos tiempos es lo que todos deberían de hacer. Pero ojo, no se puede vivir el amor en lugares no hechos para este fin, y no necesariamente por comodidad, sino porque puedes vivir situaciones como la que vivió esta pareja. La anciana y los enamorados protagonizan el nuevo video viral del momento.

Poco conocida es la ciudad de Stavropol, situada al suroeste de Rusia, pero sus arbustos comienzan a quedar en la retina de los usuarios de las redes sociales. Y es que una pareja decidió que era el mejor lugar para un encuentro nada íntimo a plena luz del día; sin embargo, no contaron con la presencia de una anciana, conocida como una de las mujeres más temidas del barrio.

La reacción de ‘Lady Irina’, así como es conocida esta mujer, revolvió las redes en solo cuestión de horas. Ella se percató lo que estaba sucediendo en las afueras de su casa y tomó la decisión de reaccionar, pero no amistosamente, sino de forma violenta. ¿Qué hizo? Se dirigió directamente a la pareja con un palo de madera y los atacó sin darles oportunidad a reaccionar.

Espanta a ‘palazos’ a pareja que tenía relaciones sexuales en la calle y reacción es sensación en redes sociales. (Twitter)

Gracias a un vecino del barrio que grabó desde lo más alto de su departamento y por una ventana que daba asiento de primer fila a lo sucedido, las imágenes captadas muestran cómo esta señora vestida con polo rosado cruza la calle con un palo de madera y decide interrumpir el acto que hacía la pareja, regalándoles un golpe más que salvaje. La señora no esperó que las autoridades lleguen, ella decidió reaccionar por su cuenta.

La actitud de la mujer generó todo tipo de reacciones en redes sociales, ya que el clip se convirtió en un auténtico viral. Muchos usuarios criticaron su accionar por la forma violenta de cómo actuó; otros, rechazaron la decisión de los jóvenes de no buscar más intimidad para su encuentro amoroso.

