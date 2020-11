Una madre y su hija se convirtieron, sin querer, en las protagonistas de uno de los videos virales del año. Valentina y la pequeña Renata, quienes viven en la ciudad de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz (Argentina), se hicieron famosas de la noche a la mañana luego que la pequeña le contara sobre la súbita aparición de un “conejito bebé” en su casa.

En declaraciones a Todo Noticias, Valentina contó que la menor pensó que el animalito que había entrado en la casa era “un conejito bebé”, pero ella pegó el grito al cielo al ver que el gato perseguía “una rata”, aunque luego descubrió que se trataba de un cuis, una especie de roedor de la familia Caviidae que habita en Argentina y Chile.

“Primero, me asusté un poco así tanta viralización porque así tan casero que salió en bombachita (ropa interior) nomás. Era para una amiga a la que justo le estaba mandando un mensaje de WhatsApp y mostrándole porque el gato vive jugando peluchitos. Entonces, iba a filmar el peluchito y nunca me imaginé que iba a ser eso”, señaló.

“Encima grito una rata, porque quedé estupefacta cuando lo vi y después cuando miro bien era un cuis, que son parecidos a una rata, pero no tenía cola, era más tierno, más parecido a un cobayo. Tomé coraje y con una toalla lo sacamos para afuera y lo devolvimos a su hábitat”, agregó, señalando que viven en una zona rodeada de campo y pocas casas.

“Después lo compartí con mi grupo de familia. Mi tía preguntó si se lo podía mandar a una conocida que creo que trabaja en un medio digital de Santa Fe, y yo le dije que sí, pero en ningún momento se me cruzó que podía llegar a todo el país, de otros países me llegaban comentarios sobre el video. No creí que iba a impactar tanto”, finalizó.

