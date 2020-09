¿Qué pasa cuando juntas el alcohol, un Karaoke y canciones de Floricienta? Pues los entendidos de aquella época comprenderán que dicha mezcla es un furor de ‘temazos’ a viva voz en conjunción con algunas lágrimas, más si no la pasas bien en el plano amoroso. ¿Un ejemplo? Lo que está viviendo este hombre del video viral que es tendencia en redes sociales.

Floricienta llegó para quedarse y pocos lo imaginaron hace casi dos décadas cuando se estrenó la serie argentina que ‘invadió’ América Latina. Adolescentes de la época, hoy ya jóvenes adultos, crecieron con alguna de las canciones de este personaje muy particular, pero con letras bastante potentes. Sino que lo diga este señor.

Un video viral que ya es tendencia en México, España, Perú y cómo no en Argentina, ha desatado el furor entre miles de usuarios de Internet por cómo un hombre llora desconsoladamente recordando un viejo amor y cantando con bastante melodía la canción de Floricienta, ‘Porque’.

Llora desconsoladamente mientras canta 'temazo' de Floricienta. (YouTube)

“Porque todo es lejano. Porque sin ti, ya no hay más nada... Porque no existen hadas. Ni príncipes ni sueños. Porque todo es mentira. Porque sin ti, ya no hay más vida...”, reza parte del coro de la canción que podemos escucharle al señor cantar con mucha melancolía.

Si bien no se conocen los motivos que lo llevaron hasta ese estado emocional, su forma de cantar, la pasión y pena que le pone a cada palabra, cada cántico y sin dejar el licor de lado ha provocado múltiples reacciones en las redes sociales, donde muchos le han mostrado mensajes de comprensión por la situación que vive, otros -aunque en menor medida- lo hicieron para burlarse.

