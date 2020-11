La cultura del Freestyle está creciendo y cambiando, volviéndose una forma de expresión de muchos jóvenes para generar impacto en la sociedad y, de la misma forma, generar algún ingreso en su vida. Además, si son muy buenos, poder llegar a las grandes ligas; sin embargo, no todos llegan a comprender este cambio que se está dando y muchos de los jóvenes que aparecen reunidos rapeando pueden ser considerados sospechosos, sobre todo, en algunos lugares ‘zonas rojas’ como lo que sucedió en este video viral en México.

El video viral que está rondando en YouTube y en otras redes sociales muestra a un grupo de jóvenes que se suman a un rapeo intenso y de frases fuertes para evitar ser llevados por la policía que daba rondas por una zona de México.

“No pienso tirar la toalla, la estatal aquí me para, me va a aplicar la revisión de rutina, estábamos allí en la esquina grabando el video pa’l YouTube, ya te lo sabes, homie, traigo la bocina al full, dando el tour por Tlaxcalita, claro así lo hago”, se escucha al joven rapear para luego dos de sus compañeros se sumen al “show musical”.

Jóvenes se salvan de ser arrestados por la policía rapeando y haciendo Freestyle. (YouTube)

Todo sucedió en Tlaxcala, donde se desconoce la causa por la cual iban a ser aprisionados, pero se sabe que estaban grabando un video para YouTube y llegan los efectivos policiales. Es ahí donde le dicen que solo rapeaban y que lo escuchen.

“Aquí sigo rapeando (...) la tarde se nos pinta gris, pero yo voy siempre voy a caminar en la calle feliz, ya llegaron y se van, les doy gracias porque no me llevan en la caja”, concluye el rapero que inició el show de rimas ante la mirada de los policías que no interrumpieron.

