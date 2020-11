No somos ajenos a las historias de terror. Nos enteramos a través de películas, libros, cortometrajes y mucho elementos más acerca de este medio. Sin embargo, algunos tienen más miedo que otros por lo que reaccionan distinto. Para esta ocasión, una muñeca se volvió viral en redes sociales porque podía hablar sin usar pilas y lanzaba frases que asustaban a los demás.

Parece sacado de una historia de cine, pero esta historia de terror pertenece a la vida real y fue difundida por las redes sociales. Según lo difundido por una mujer en Salta, esta muñeca ‘endomoniada’ fue filmada al hablar sin pilas.

“Algo rarísimo le pasó a una tía”, empezó a contar Gisela Progreso en su perfil de la red social. “Es una muñeca de hace muchos años que le regalaron a su hija y rezaba el Ángel de la Guarda, pero al estar viejita ya no andaba. Y de repente, así de la nada, empezó a reírse y a decir cosas”, agregó la vecina de Salta Capital.

Muñeca endomianada muestra aterrador momento

“¿Por qué nadie me ha secado? No actúen fríamente”, dice la muñeca, cuando se encontraba en el suelo. Y agrega: “¿Estás escondida? Sal, no te puedo encontrar”, agrega. Y cuando alguien habla detrás de cámara, dice: “Perdón, no escucho bien, ¿puedes repetir? Aquí es muy ruidoso, vayamos a otro lugar”.

Este momento fue registrado por la misma vecina, quien no ocultó su asombro al ver lo que sucedía con la muñeca. No hay duda que este vídeo se volvio viral en redes sociales por su contenido terrorífico y esto capta atención en el público.

¿Qué te pareció la historia? ¿Fue interesante? Pues te contamos que tenemos más de estas notas trending, tendencia para ti, además de video virales y retos o desafíos que te harán tu tarde más entretenida. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VÍDEO RECOMENDADO

Tendencias 2020: Bebé y su divertida reacción al encontrar un perrito en una caja de regalo