El mejor amigo del hombre dicen que es el perro. Sí, el más fiel. Eso sí, existen personas que no dejan de violentarlos hasta dejarlos en la calle. Como este perro, que se volvió viral en redes sociales, existen muchos casos de animales que se conmueven con un solo gesto de cariño como alimentarlos.

Este caso se trata de un perro callejero en China que estaba solo en la calle y de pronto se acercó una persona para alimentarlo. Sus ojos resaltaron de brillo, como si llorara, y ha conmovido a las redes sociales por su reacción luego de recibir este presente.

El abandono de este pequeño animal fue reportado en redes sociales en un parque de la ciudad - prefectura de Jinzhong, China. Quien encontró a la mascota fue una mujer y al verlo solo tuvo la idea de llevarle comida.

Su movimiento de cola, la cercanía cuando ve el alimento y los ojos brillosos como si estuviera llorando, reflejan la emoción de este pequeño. La mujer le invitó una salchicha para que pueda apaciguar el hambre.

“Mis amigos y yo íbamos de camino al parque cuando lo observamos. Empezó a ‘llorar’ cuando le dimos comida. Intenté meterlo en nuestro coche después, pero se negó y volvió a saltar a la calle”, contó la mujer el medio Xiaoxiang Morning Post.

El testimonio cuenta también que el perrito tenía miedo que le hagan daño: “El perro temía que lo agarráramos como los ladrones de perros porque eso es lo que harían: atraer a los perros a la minivan con comida para después huir con el animal”, contó.

No cabe duda que este video causó furor en redes sociales, la pena que genera ver un perrito abandonado en la calle. Así como esta mujer, muchas personas tendrían la misma reacción e incluso optarían por llevarlo a casa.

En redes, algunos se mostraron conmovidos y pidieron no hacerle daño y que si lo vuelven a ver le ayuden: “Es un perro con ojos que conmueven. Por favor, no le hagan daño”; “¿Puede alguien adoptar al perro, por favor?”; “¡Espero que alguien no se lo haya llevado!”, se lee entre las reacciones de Douyin, lugar en el que tomó mayor fuerza la publicación.

