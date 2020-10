Ver para creer. El video ya es viral en diferentes partes del mundo, y hasta ha sido compartido en Facebook y YouTube por cientos de usuarios. En redes sociales no se habla de otra cosa que no sea de este perro y su osadía para evitar que su amo dejara de existir. Con su valentía, este can salvó la vida de su dueño aunque este solo fingía que se ahogaba para ver su reacción.

En la grabación se aprecia claramente que el can había acompañado a su amo a un lago. Como el joven quería refrescarse, decidió meterse al agua para nadar un rato. Es ahí donde simuló que estaba en problemas para ver la reacción de su mascota.

La escena es de las más comentadas por los internautas que viven en Estados Unidos, México y España. El perrito que vive en Tailandia ha enmudecido a miles en Facebook por realizar una valerosa acción para ‘salvar’ a su dueño, luego que este fingiera que se ahogaba en un lago.

De acuerdo al video difundido en YouTube por el canal ViralHog el día de hoy, el muchacho fingió que se ahogaba y necesitaba ayuda con urgencia. Su perro, al ver que aparentemente corría peligro, no la pensó dos veces y se lanzó al lago, con la intención de rescatarlo.

Joven fingió que se ahogaba en un lago y su perro realizó valerosa acción para ‘rescatarlo’. (YouTube)

Si bien el can no es un salvavidas, sorprendió a todos los presentes y a miles de usuarios de Facebook, quienes quedaron maravillados con su acción heroica. Al ver las ganas que tenía su mascota de ponerlo a salvo, el joven nadó con él hacia la orilla y eventualmente salieron del agua sin problemas.

El video, debido a su contenido, de inmediato se ubicó entre los más reproducidos en distintas redes sociales, volviéndose viral. No cabe duda que el amor que tienen los perros hacia sus dueños es de los más puros que existen.

