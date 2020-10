¿Ya lo viste? Mientras el mundo poco a poco se acostumbra a la ‘nueva normalidad’ ante el brote del coronavirus, muchos usuarios han recurrido a las redes sociales para compartir videos de su estadía en casa y cómo es que sobreviven al encierro. Este fue el caso del clip que viene remeciendo TikTok, donde un joven grabó una divertida reacción de su perro, que ya es tendencia en Internet. No te pierdas el viral del momento.

Tal y como se puede apreciar en el clip que te mostramos líneas más abajo, el joven parecía tener todo fríamente calculado al momento de grabar su TikTok. Con el celular en mano, empieza a dialogar con su mascota repitiendo en más de dos oportunidades la palabra ‘calle’. Ni bien oírlo, el can se emocionó de tal forma que ni su dueño pudo ocultar su risa.

En países como México, Estados Unidos y España, este video ha sido uno de los más comentados del día, llegando a generar miles de reacciones por la curiosa reacción del perro al escuchar a su dueño. Y es que ante la mirada de los cibernautas es increíble como este can entendía lo que su amo le decía. Una locura.

Entre las reacciones más destacadas del video en TikTok, llamó la atención la sorpresa de muchos cibernautas la ver las imágenes. Asimismo, otros no pudieron ocultar su risa al ver la reacción de este can y con justa razón. Sin duda, los engreídos del hogar no dejan de sorprender a más de uno con sus ocurrencias.

TikTok: reacción de perro al escuchar la palabra ‘calle’ es tendencia en redes sociales. (Foto: Captura)

El video fue compartido por el usuario Javi Escudero en TikTok, donde ya suma miles de ‘me gusta’. Es más, como si no fuera suficiente, el clip estalló en cuanto a número de reproducciones. Por otro lado, de fondo, se escucha al dueño hablando con su perro, que cada vez que oía la palabra ‘calle’ giraba su cabeza de felicidad.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

