Junto a los gatos y los bebés, los gatos son los amos y señores de los videos virales en las redes sociales como lo demuestra una perrita de Winsconsin, Estados Unidos, que dejó boquiabierto a los ‘pet lovers’ por la forma en la que se sienta en un sofá, muy parecida a la de un ser humano.

En las imágenes compartidas originalmente en TikTok se observa a Cleo, una perrita de raza Silken Windhound de un año y medio, descansando plácidamente con sus largas patas cruzadas, un hecho que desató más de una carcajada de su dueña Claire Puissant.

“Cleo es una perra algo ‘boba’, es extremadamente grande y delgada y siempre consigue hacerme reír, así que no me sorprendió mucho verla así sentada, pero me pareció más gracioso a medida que pasaba el tiempo”, dijo Puissant, de 23 años.

¿Acaso trata de imitar a su propietaria? ¿Por qué se sienta como si fuera una modelo? Estas y otras interrogantes fueron las que se hicieron sobre el video viral la comunidad de YouTube, cuyos usuarios no dudaron en replicar este contenido y viralizarlo en otras populares redes sociales.

