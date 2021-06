¿Te gustan las historias de amor? En esta nota te contamos una. Un hombre con Alzhéimer llamado Peter Marshall, que vive en Connecticut (Estados Unidos), le propuso matrimonio a su esposa al no recordar que ya estaban casados. El momento de la boda quedó registrado en un video viral en YouTube y otras redes sociales.

De acuerdo a NBC New York, Peter se olvidó que lleva 12 años de casado con Lisa. El motivo por el que no recuerda su paso por el altar es que padece de Alzhéimer. En diciembre pasado, según la citada fuente, tuvo un momento de claridad.

Él y su esposa se encontraban viendo una boda en la televisión, cuando de pronto el hombre le dijo: “Hagámoslo”. La mujer le preguntó: “¿Hacer qué?”. Peter, sin dudarlo, le señaló la escena del matrimonio. “¿Quieres casarte?”, le consultó después su compañera de vida, quien aseguró que él, en ese momento, tenía una gran sonrisa.

“Él no sabe que soy su esposa. Solo soy su persona favorita”, manifestó Lisa, de acuerdo a NBC New York. El matrimonio eventualmente se pudo realizar. La hija de la pareja, como es organizadora de bodas y eventos, facilitó el proceso. Ella comunicó lo que estaba por suceder y muchos proveedores ofrecieron sus servicios de manera gratuita.

“Soy la persona más afortunada del mundo. He podido casarme dos veces”, dijo Lisa. “Fue tan perfecto. No podría haber soñado con un día mejor. Fue tan mágico. No recuerdo haberlo visto tan feliz durante tanto tiempo. Estaba tan feliz”, recalcó.

Entre lágrimas, Lisa también recordó lo que le manifestó su esposo durante la ceremonia. “Se inclinó y me susurró al oído: ‘Gracias por quedarte’”. El momento en que ambos se dieron el “sí” por segunda vez se puede apreciar en un video viral compartido en YouTube por NBC New York, exactamente el 4 de junio del presente año. Aunque Peter ya no recuerda que la boda sucedió, sabe muy bien que ama con todas sus fuerzas a su esposa llamada Lisa. El clip ya circula en varias redes sociales.

