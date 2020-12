Desesperada y en lágrimas: así llegó Rocío Rodríguez a la comisaría de Villarrica (Paraguay) al conocer que su pareja, David Escobar, había sido detenido por presuntamente llevar varios kilos de marihuana en su automóvil. El momento quedó grabado en un imperdible video viral de Facebook , pues lo cierto es que algo totalmente extraordinario iba a ocurrir y ella no tenía ni la menor idea.

El hombre difundió a través de sus redes sociales un recuerdo del 14 de febrero de este año, en el que mostró el momento exacto en que Rocío le dio el sí para unirse en matrimonio. Pues ese día David fingió haber sido detenido por la policía y solicitó la ayuda de su pareja para poder salir en libertad. Las autoridades también fueron cómplices de esta locura de amor.

“En la comisaría me dijeron que le agarraron con marihuana en su auto y llorando les dije que eso no es de él y que ¡ni siquiera tenía auto!”, contó Roció Rodríguez al diario Extra de Paraguay. “Me llevé el susto de mi vida, pero al final fue lo más hermoso que me pudo haber pasado”, añadió.

En el video viral de Facebook, publicado por el mencionado diario, se puede apreciar al joven ingresar a la comisaría con un enmarrocado y con el rostro cubierto, mientras que su pareja le reclama a la policía las condiciones en que está siendo tratado. El efectivo se enoja y obliga al detenido arrodillarse frente a Rocío.

Segundos después de fondo se escucha una canción romántica y David mostrándole un anillo de compromiso a su pareja, quien se echa a llorar de emoción. “Le vi con una gorra negra, ahí sí que ya no sabía ni cómo reaccionar, me quedé helada y justo cuando le iba a abrazar salieron los músicos (cantando Hoy te prometo) y ahí me quebré”.

