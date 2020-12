Dicen que el trabajo perfecto no existe, algunos generan más fatiga que otros y también tenemos aquellos que no requieren esfuerzo. Tal es el caso de este hombre que se volvió viral por promocionarse en un trabajo donde no hace nada y le pagan. El video de la explicación es tendencia en redes sociales.

Siempre hemos soñado con ganar dinero de alguna forma sencilla y que no quiera nada de esfuerzo. Sería genial. Este hombre rompe barreras y lo consiguió de una manera peculiar. Por esta razón genera todo tipo de comentarios en redes sociales.

Shoji Morimoto fue un alumno ejemplar mientras estudiaba física en la prestigiosa Universidad de Osaka. Luego de egresar, consiguió un puesto de trabajo en una editorial, tres años después, acabó renunciando.

Su perspectiva de vida cambió cuando comenzó a leer a Nietzsche y se dio cuenta que su forma de ver esta no iba de acuerdo con la carrera que quería seguir. Este anuncio fue publicado en su revolucionario sericio en Twitter: Mr. Rental.

La idea ha causado revuelo en redes sociales y ha convertido a este hombre en una celebridad porque su trabajo consiste en alquilarse a extraños. Eso sí, les deja claro que solo puede beber, comer y holgazanear.

Morimoto se hizo popular rápidamente en redes sociales por su propuesta innovadora y recibió gran cantidad de solicitudes que lo llevaron a comenzar a aceptar ofertas de cadenas de televisión y revistas de todo el mundo.

El gasto del cliente es mínimo porque solo debe costear el transporte sobre el destino que elija. A esto se le suma cualquier alimento o bebida que consuma Morimoto. La gran mayoría opta por pagarle más por su tiempo.

Sus experiencias han sido contadas por redes sociales y a pesar de no ser la gran cosa, llama mucho la atención. Todo consiste en: escuchar durante tres horas a un señor que tenía como pasatiempo visitar hoteles de cinco estrellas, asistir a una boda o acompañar a una mujer a firmar el divorcio.

