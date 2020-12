Un dispositivo movil es más delicado de lo que parece, a simple vista pueden parecer láminas por su pequeño grosor. Sin embargo, algunos resisten más que otros y el teléfono de Ernesto Galiotto es prueba viva porque el video donde lanza su teléfono desde un avión se volvió viral cuando al día siguiente lo rescató casi intacto.

Este hombre es un ambientalista que tomó la decisión de subir a un avión y, para su mala suerte, su dispositivo se precipitó por la ventana del avión y tuvo una caida de gran distancia para llegar finalmente al suelo.

Este suceso tuvo lugar en la Praia do Peró, en Cabo Frio (Brasil). Este video muestra como se cae el dispositivo movil y da vueltas durante 15 segundos hasta tocar tierra. El vuelo fue por motivo de celebración de la renovación del Sello de Bandera Azul Internacional, que reconoce calidad de playas.

El momento fue grabado por una cámara interna del avión cuando Galiotto no veía la bandera azul y cayó por la ventana. La localización se logró gracias al GPS que permitió rastrearlo y recuperarlo. El teléfono resistió una caída de 300 metros de altura, pero seguía funcionando.

En declaraciones a G1 Ernesto Galiotto explicó dónde encontraron el smartphone: “Estaba a unos 200 metros del agua y a pocos metros había una pareja en la playa. Se cayó a las 11:10 am del viernes, con la pantalla hacia abajo y estuvo filmando durante una hora y media. Creo que el sol lo recargó porque, cuando llegamos a recuperarlo, todavía tenía un 16% de carga”.

Hasta el último momento, Galiotto no perdió la esperanza de recuperarle aunque parecía estar destrozado. “Pensé: ‘si no se cae al agua lo encontraremos’”. Eso sí, menos mal el dispositivo no impactó con nadie porque pudo ocasionar graves consecuencias debido a su velocidad.

