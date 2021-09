Un niño de aproximadamente 8 años se volvió viral en TikTok por el tierno reclamo hacia su padre por no tener un hermanito. El pequeño llamado Valentín Miere expuso sus razones de tierna manera y aseguró que la falta de un hermano menor lo iba a convertir, en un futuro, en una persona “emocionalmente inestable”.

En el video viral se ve al pequeño hablar frente a la cámara mientras su padre, detrás de él, escucha atentamente cada uno de los reclamos del porqué quiere un hermanito con el cual compartir. “Hoy es un día muy triste en la vida de Valentín Miere. Hoy es el día del hermano”, indicó el niño en el inicio del clip.

“Como sabrán el supuesto progenitor ha decidido no tener más hijos después de mí. Perdón, ya no puedo seguir”, agregó el pequeño. “Si sigues haciendo el dramático corto el video”, le respondió su padre. “Ya está, ya está, me recuperé. ¿Por qué no quieres tener más hijos”, reclamó Valentín.

El viral de TikTok captó la atención de millones de usuarios pues el video captó la inusual discusión que mantuvieron padre e hijo. “Porque soy una persona responsable”, contestó el adulto. “Lo que estás haciendo acá es negligencia, voy a ser emocionalmente inestable”, aseveró el niño de manera tajante.

Y así Valentín le expuso una serie de razones, importantes para él, del porqué necesitaba tener un hermano menor: “No voy a aprender a compartir. Si hago un desastre en casa no voy a tener a quién echarle la culpa”. “Ya tienes perra”, respondió el padre. Sin embargo, Valentín Miere no se quedó callado.

“Quién me va a creer que los garabatos de la pared del baño los hizo la perra”, confesó el pequeño en el video de TikTok. “¿Volviste a dibujar en la pared del baño?”, increpó el padre del niño. A lo que Valentín respondió: “Fue la perra”.

El video se volvió viral rápidamente en TikTok y en las demás plataformas. El pequeño Valentín Miere es conocido en el mundo digital como “Zeta Mundo”, goza de fama en las redes sociales e incluso fue nominado en 2018 al premio Martín Fierro Digital en Argentina.