Un perro fue captado jugando con un delfín como si fueran dos pequeños niños, en una tierna escena que no ha tardado en volverse viral en plataformas como Instagram y Facebook.

Anastasia Vinnikova, dueña del can, de raza pastor alemán, contó que Patrick no es precisamente el tipo de can al que le gusta el mar. Por eso, la tomó por sorpresa el hecho de que intente hacer amistad con un cetáceo que se acercó a la orilla de la playa de Crimea (Rusia) por la que paseaban.

La mujer daba un paseo junto a su mascota por el cabo Opuk cuando llegó un grupo de delfines cazando peces en la costa; sin embargo, uno de ellos se acercó a la arena y, repentinamente, el perro comenzó a perseguirlo.

El video publicado en Facebook demuestra que el can se movilizaba al ritmo del cetáceo e incluso metió la cabeza al agua para lamerlo.

“Mi perro ya lamió a un delfín y yo todavía no”, escribió la mujer en la publicación que acompañó con una fotografía de Patrick junto al delfín en la orilla del mar.

En otro video, Anastasia demuestra que esta no fue la única vez que Patrick y los delfines tuvieron contacto.

