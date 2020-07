Para verlo una y otra vez. Entre los varios videos que vienen circulando por las redes sociales hoy, llamó la atención uno en particular en el que un perro protagonizó un curioso momento mientras observaba atentamente una escena de la popular película animada de ‘Kung Fu Panda’. El clip ya es viral en Facebook y YouTube.

Tal y como se puede en las imágenes, parece que el dueño del can ya conocía el sentir de su perro, pues no dudó en sacar su celular y grabar este divertido momento para compartirlo por Internet. Y es que cuando en una de las escenas de ‘Kung Fu Panda’ hizo su aparición Tai Lung, el villano de la película, el perro en cuestión no pudo esconder su miedo.

Sentado sobre el piso de la sala, el can -junto a otro perro de su misma raza- miraba casi sin pestañear la televisión, donde Tai Lung en encontraba hablando con el que fuera su sensei en la cinta, el Maestro Shifu. En esta misma línea, segundos después, Tai Lung se dispuso a atacar a Shifu, lo que generó que el perro no parara de ladrar por el susto. Es más, hasta retrocedió.

MIRA EL VIDEO COMPLETO

Perro se asusta al ver al villano de ’Kung Fu Panda’ y su reacción es viral en redes (Facebook)

Como se observa en el video sacado de Facebook y YouTube, el can no deja de ladrarle a la pantalla del televisor, mientras Tai Lung y Shifu se baten a muerte a la espera de que Po, el panda protagonista de la película, haga su aparición. “Mi perro le tiene miedo al malo de Kung Fu Panda”, fueron las palabras que usó el dueño del perro para describir el momento grabado.

De fondo en la grabación, se puede oír -además del diálogo entre Tai Lung y Shifu- las risas del dueño del can y otras personas, risueñas por el accionar del perro. Como era de esperarse, el clip de menos de un minuto tuvo una gran acogida en redes sociales, donde ya lleva miles de reproducciones en cuestión de horas. Una locura.

Por último vale mencionar que el video dio la vuelta al mundo en instantes, generando un ameno momento entre los usuarios. ¿Quieres ver otros videos de animales como este? ¿Te gustaría al tanto de los últimos virales que están dando la hora en redes sociales? Pues no esperes más y dale clic al siguiente enlace: mira más videos virales en Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Gato descubre que su dueña le es infiel con otro felino y su reacción es viral (Video: YouTube)