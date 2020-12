¿Ya lo viste? Con el mundo acostumbrándose de a pocos a la ‘nueva normalidad’ tras la aparición del coronavirus, muchos usuarios han recurrido a las redes sociales para compartir videos de su estadía en casa y cómo es que sobreviven a la crisis. Este fue el caso del clip que viene remeciendo YouTube, donde un joven grabó una divertida acción de su perro, que ya es tendencia en Internet.

En países como México, Estados Unidos y España, este video ha sido uno de los más comentados del día, llegando a generar miles de reacciones por la curiosa forma que emplea el perro de raza bulldog para bajar las escaleras. Y es que ante la mirada de los cibernautas es increíble como este can se arrastraba cuesta abajo sin miedo alguno. Una locura.

Tal y como se puede apreciar en el clip que te mostramos líneas más abajo, el dueño de este perro parecía tener todo fríamente calculado al momento de grabar. Con el celular en mano, empieza a dialogar con su mascota, cuando de repente esta empieza a bajar las escaleras al mismo estilo de un reptil hasta que llegó al suelo.

Perro se arrastra por las escaleras hasta llegar al suelo y da la vuelta al mundo. (Foto: YouTube/Captura)

El video fue compartido por un usuario en YouTube, donde ya suma miles de ‘me gusta’. Es más, como si no fuera suficiente, el clip estalló en cuanto a número de reproducciones. Sin duda, este perrito es el reflejo puro de la flojera. Y es que solo basta verlo una vez para saber por qué es que este dio la vuelta al mundo.

Entre las reacciones más destacadas del video en cuestión, llamó la atención la sorpresa de muchos cibernautas la ver las imágenes. Asimismo, otros no pudieron ocultar su risa al ver la reacción de este can y con justa razón. Sin duda, los engreídos del hogar no dejan de sorprender a más de uno con sus ocurrencias.

