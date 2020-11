Ver para creer. La escena ha tomado por sorpresa a los amantes de los animales, que nunca imaginaron ver algo parecido en la red social. ¿Habías visto algo como esto antes? Una completa locuura. Un perro de Brasil ha dejado boquiabiertos a todos en Facebook al protagonizar un video viral donde demuestra su increíble forma de ‘contestar el teléfono’ de su casa.

El perro se subió al mueble que estaba cerca para tener el teléfono al lado. Ahí es donde usó su cabeza para moverlo y ‘atender la llamada’. Luego, para sorpresa de los usuarios de Facebook, empezó a ladrar como si estuviera conversando con alguien.

En la grabación se logra ver que al inicio el can estaba tranquilo en la vivienda; sin embargo, su conducta cambió cuando escuchó que alguien llama por teléfono. Es en ese momento cuando, sin dudarlo, se dirigió hacia al aparato.

Perro se convierte en una celebridad de Internet por su manera de ‘contestar el teléfono’. (YouTube)

“Es lo más increíble que he visto, sin duda”, “el can sabe cómo comunicarse, me ha causado mucha gracia verlo”, “estoy en shock, qué locura”, son algunos de los tantos comentarios que podemos encontrar de los internautas.

La grabación compartida en Facebook dio la vuelta al mundo rápidamente, causando gran impacto en países como Estados Unidos, México y España. Con miles de reproducciones, el clip viral es de los favoritos de los amantes de los animales.

¿Te gustó el video? ¿Quisieras poder enterarte de más material como este todos los días? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más videos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas? No te pierdas lo último en tendencias en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Perro protagoniza la mejor versión del 'Me miró y la miré challenge' y es viral. (Video: TikTok)