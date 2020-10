Después de publicarse el video viral en Facebook son muchas personas las que quedaron conmovidas por la historia. La usuaria Malissa Sergent, quien trabaja como docente en una escuela de Kentucky de Estados Unidos, nunca imaginó encontrarse con algo escalofriante en medio de la carretera que le cambió la vida.

“Vi esta bolsa de basura en el camino y pensé, ¿acabo de ver esa bolsa moverse?'. Cuanto más me acercaba, me daba cuenta que sí se movía”, le contó Lewis a The Dodo. “Algo estaba vivo dentro de esa bolsa y sabía que tenía que sacarlo”. La mujer registró lo ocurrido a través de un video que difundió en su cuenta de Facebook.

Sin tener idea de qué animal se trataba, la mujer se acercó cuidadosamente y empezó a romper el plástico. “La bolsa estaba atada con un nudo, así que la rasgué en una esquina y miré adentro”, describió. “Era un cachorro. Y seguro que estaba contento de verme. Apenas lo abrí y vio la luz, comenzó a mover la cola. Sabía que estaba bien”, agregó.

El perro llevaba un collar, pero no tenía ningún tipo de identificación. Sin dudarlo, la mujer lo cargó y decidió llevarlo en su auto hasta su centro de labores. Ella describe: “Simplemente lo puse en mi regazo y conduje hasta la escuela”, detalló. “No podía dejarlo en el auto, así que lo traje conmigo. El director me vio y dijo ‘¡Tienes un perro!’. Le dije ‘es una larga historia’”.

La protagonista del video viral llamó a su hijo para que recogiera al cachorro y lo llevara a su hogar. Más tarde, lo llevaron a un veterinario para asegurarse de que estaba bien. Afortunadamente, el can no tenía ninguna herida de gravedad.

La docente y su familia le pusieron un nombre que resume su amarga experiencia: “Hefty”, que significa “fuerte” traducido al español.

Dado que es casi imposible que alguien reclame al perro, la familia de Lewis ha optado por quedárselo y darle un hogar. “Todos amamos al cachorro. Será amado y tendrá un buen hogar con nosotros. Estoy contenta de haber estado en el lugar correcto en el momento adecuado para salvarlo”, dijo la profesora.

