Este es un viral que pocos usuarios se han topado en redes sociales en los últimos tiempos, pero que ha puesto a temblar con sus respuestas. Y es que tienes que ver la imagen y quedarte con lo primero que veas para conocer más sobre tu personalidad.

¿Tienes conflictos que no puedes resolver o no sabes por qué te pasan algunas cosas? Pues a veces tiene que ver con cosas que dejamos pasar o no tenemos en cuenta. Conocernos más nos ayuda a fortalecer algunos caracteres y desechar lo malo de nosotros mismos.

Esta composición, que te trae Depor , es parte de uno de las pruebas virales de personalidad que vienen siendo tendencia en redes sociales y fue publicado por Riseearthcom, responde a un complicado test que define tu personalidad según la figura que veas entre las opciones que da la imagen viral.

Imagen completa

Test viral que te dice quién eres según lo primero que veas en la imagen tendencia en redes sociales. (Riseearth.com)

Respuestas del Test Viral

1.El pájaro o el cangrejo

Si la primera imagen que has visto ha sido el ave es porque tiendes a ser una persona extrovertida y muy expresiva. Si, en cambio, has visto el cangrejo en primer lugar es porque eres una persona alegre y con muy buen sentido del humor.

Las personas que ven a ambos animales al mismo tiempo, están en conexión con sus emociones reales y suelen ser más sensibles. Esto también significa que procesan la información muy rápidamente y que les resulta más fácil detectar conexiones y patrones.

2. El caballo

Caballos corriendo libres. (Riseearth.com)

Esta imagen suele saltar primero a la vista de las personas que son más independientes y de espíritu libre. Además, quienes lo ven primero son personas intuitivas y profundas.

3. El delfín

Delfín. (Riseearth.com)

Si el delfín ha sido la primera imagen que has visto, significa que eres una persona con altas aptitudes creativas y artísticas. Este animal solo pueden verlo a la primera las personas que normalmente utilizan más el lado derecho (más creativo) del cerebro.

4. Los patos

Dos patos. (Riseearth.com)

Esta imagen es la más difícil de ver en este test. Las personas que logran ver primero los patitos tienen una sensibilidad especial por los detalles, son observadores y muy centrados.

5. El oso y el perro

El oso y el perrito. (Riseearth.com)

Ver primero al oso, significa que eres un líder nato y que tienes una fuerte personalidad, mientras que, ver al cachorrito, significa que eres una persona buena y cariñosa, que no tiene miedo a dar a los demás sin recibir nada a cambio.

Por otro lado, las personas que han visto a la primera, casi sin ningún esfuerzo, más de tres o, incluso, los siete animales, tienen una mente privilegiada. Estas personas tienen un tipo de pensamiento divergente, esto quiere decir que aprenden más fácilmente y tienen la capacidad de resolver problemas más rápidamente y de forma creativa.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Monje Shaolin sube monte a lo ‘Avatar’ y turista sufre intentando ascender por una cuerda. (Twitter)