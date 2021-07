Una tiktoker nunca se imaginó que se volvería viral por una decisión personal que compartiría con sus seguidores, en lugar de los muchos videos que hizo en su cuenta personal. A la par, la joven tampoco pensó en la gran cantidad de comentarios negativos que esto generaría, demostrando que aún existe un enorrme machismo en las redes.

Se trata de Spanic Pavas, una colombiana de 21 años que tomó la decisión de someterse a una ligadura de trompas, evitando así un futuro embarazo no deseado y, algo que explicó en otro video, solucionar sus problemas hormonales:

“Me ligué las trompas a los 21 años porque sufrí mucho hormonalmente por los anticonceptivos y no quiero tener hijos” comenta en uno de sus videos, dando a entender que no solamente lo hizo por no tener hijos, sino por un problema médico.

Como era de esperarse, algunos de sus seguidores y personas ajenas a su entorno decidieron comentar sobre su decisión, asegurando que ella debió informarse mejor, que debió conseguir pareja o esperar un poco más antes de tomar esa medida.

Sin embargo, la Tiktoker aseguró que había tomado la decisión completamente segura de lo que hacía, y dedicó varios de sus videos a informar a más mujeres sobre el procedimiento de ligadura de trompas.

Esta historia se volvió viral por las diferentes reacciones que provocó en línea, pero ella simplemente destacó que aún existe un pensamiento machista al respecto y que ella, ya en su mayoría de edad, tenía muy en claro lo que quería para su futuro y no quería tener hijos ni seguir cargando con sus pastillas para las hormonas

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Messi protagoniza viral debajo del agua junto a su esposa en el Caribe.