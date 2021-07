Digamos que alguien te secuestra y te trae a un nuevo país donde su vida sería ruidosa, confusa y llena de sufrimiento. Eso parece algo por lo que podrías demandar, ¿verdad? Pues esta es la lógica de Raphael Samuel, un ejecutivo de negocios de Mumbai que intenta demandar a sus padres por haberlo concebido.

Él le dijo a la BBC que ha estado obsesionado desde que era un niño pequeño con la pregunta de por qué sus padres tenían derecho a crearlo sin su consentimiento. Debido a que no es posible pedir consentimiento a los niños antes de que sean creados, argumenta, es incorrecto tenerlos en absoluto.

Parece poco probable que la demanda de Samuel llegue a algún lugar en los tribunales de la India. Hasta la fecha, él no ha podido encontrar un abogado para llevar su caso y sus padres, ambos abogados, han respondido de buen humor ante la tentativa de ser demandados por su propio hijo.

“Ella dijo que está bien”, dijo Samuel sobre su llamada a su madre con la noticia de que la estaba demandando. “Pero no esperes que sea fácil contigo. Te destruiré en la corte“, comentó su progenitora. Aunque todo parezca muy absurdo, lo cierto es que hay detractores y gente que apoya la idea de Samuel por igual.

Samuel cree en una filosofía llamada antinatalismo, que sostiene que está mal crear nuevas personas. Ha sido popularizado en Occidente por filósofos como David Benatar, quien escribió un libro en 2006 titulado “Mejor nunca haber sido: el daño de llegar a la existencia”.

El argumento antinatalista es el siguiente: el dolor es malo, mientras que la ausencia de cualquier experiencia no puede ser mala. Eso significa que crear personas las mueve de un estado que no es malo a un estado que sí lo es. “El surgimiento, lejos de constituir un beneficio neto, siempre constituye un daño neto”, argumenta Benatar en su libro.

Si se adoptara ampliamente, este consejo haría que nos extinguiéramos, pero los antinatalistas, en general, no están convencidos de que eso sea algo malo. “No tiene sentido la humanidad”, dijo Samuel a la BBC. “Mucha gente está sufriendo. Si la humanidad se extingue, la Tierra y los animales serían más felices. Ciertamente estarán mejor. Además, ningún ser humano sufrirá. La existencia humana es totalmente inútil“.

Discutir sobre filosofías es complicado, ya que el libre pensamiento es un derecho para todas las personas. Por otro lado, no es necesario llegar a la conclusión de que nadie debería nacer para preocuparse por si los niños tienen una buena vida y si los padres la tienen por las razones correctas, todo depende de las circunstancias.

“Mamá dijo que deseaba haberme conocido antes de que yo naciera y que si lo hubiera hecho, definitivamente no me habría tenido”, dijo Samuel en su entrevista. “Me dijo que era bastante joven cuando me tuvo y que no sabía que tenía otra opción. Pero eso es lo que estoy tratando de decir: todos tienen la opción“.

El joven que demandó a sus padres por haberlo concebido sin su permiso usa una barba falsa y lentes oscuros para ocultar su identidad (Foto: BBC)

