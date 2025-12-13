La presencia de Lionel Messi en cualquier parte del mundo siempre generará expectativa. Más si se trata de un evento sin precedentes y que reunirá a más de 80 mil personas en un solo lugar. Estamos hablando del mejor futbolista de todos los tiempos, un reconocimiento que por sí mismo requiere de un plan milimétricamente elaborado para que todo salga según lo planeado y el ‘10’ esté feliz. Bueno, pues, esto no ocurrió en Bengala Occidental, en Calcuta, donde el Estadio Salt Lake fue el escenario de uno de los momentos más dramáticos de este 2025.

En medio del ‘GOAT Tour’, un evento que debía tener todo en regla para que no suceda nada grave, el recinto colapsó por las más de 80 mil almas que lo llenaron, donde gran parte del público terminó invadiendo la cancha después de trepar el alambrado de manera delincuencial. Messi, que estuvo acompañado de Rodrigo De Paul y Luis Suárez, estuvo a salvo en todo momento y no corrió peligro.

Los fanáticos tenían la esperanza que la ‘Pulga’ jugara unos minutos, pero esto no sucedió, desatando un enojo incontrolable luego de su salida. El capitán de la Selección Argentina cumplió con dar una vuelta a la cancha, saludó a sus seguidores y pasó a retirarse cuando sus agentes de seguridad se lo indicaron. Sin embargo, esto fue el detonante de todo.

Inmediatamente después, los más fervientes espectadores, fastidiados por haber pagado entradas que no bajaban de los 100 dólares, empezaron a arrancar butacas, arrojaron botellas al césped y terminaron metiéndose a la cancha. En respuesta, los agentes de seguridad pidieron refuerzos para controlar al centenar de personas.

Lionel Messi estuvo junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez durante su visita a la India. (Video: Doordarshan Sports)

Horas más tarde, las autoridades de la ciudad salieron a esclarecer lo sucedido y relevaron que el organizador del evento fue detenido tras registrarse una denuncia penal en su contra, luego de los desmanes ocurridos en el Estadio Salt Lake. Como era de esperarse, aparentemente los que compraron sus entradas fueron estafados.

El director general de Policía de Bengala Occidental, Rajeev Kumar, detalló en una conferencia de prensa que el estallido se debió a una falsa expectativa sobre la presencia de Lionel Messi. Las 80 mil personas que se dieron cita en el ‘GOAT Tour’ creían que el astro rosarino jugaría unos minutos o tendría alguna participación con el balón, pero esto no fue así.

“Hubo cierto tipo de ira o ansiedad en los aficionados diciendo que no estaba jugando. El plan era que viniera aquí, saludara, se reuniera con ciertas personas y se fuera”, declaró Kumar, haciendo énfasis en el enojo de la gente al sentirse engañada.

“El organizador está dando por escrito a los afectados que las entradas vendidas deben ser reembolsadas. Ahora la situación está bajo control y ya hemos detenido al organizador”, añadió el director general de Policía de Bengala Occidental. Por el momento, el propio ‘Leo’ no ha dado declaraciones ni ha hecho algún descargo por lo ocurrido.

La situación llegó a las altas esferas del estado, pues la intervención policías se dio justo después que la jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, pidiera perdón públicamente y ordenara la creación de un comité para investigar la mala gestión del evento. “Saqueo” fue el término usado por las autoridades para explicar lo sucedido.

Hubo caos en el estadio por la visita de Lionel Messi. (Video: SudhanidhiB)

