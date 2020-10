La pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) ha afectado con intensidad a América Latina. De hecho, Brasil, Colombia, Argentina, Perú y México se encuentran entre los 10 países más afectados por el SARS-CoV-2. Sin embargo, hay mucha gente que sale a la calle y no utiliza tapabocas. Ante esto, un grupo de jóvenes ha emprendido una campaña para el uso correcto de mascarillas y se han vuelto viral. ¿Cómo así?

Es uno de los videos se muestra cómo un joven se acerca a otro que tiene el cubrebocas en su cuello. Alrededor hay gente que también tiene tapabocas, pero no los está usando correctamente. Ante esto, el joven le informa al otro: “Amigo, estamos en una campaña para el buen uso de tapabocas”, empieza diciéndole.

Y a los segundos le mete un fuerte cachetadón y exclama: “¡Póngase el tapabocas bien! ¡Póngaselo! ¡Póngaselo, hermano!”. El otro joven trata de excusarse, pero asustado decide ponerse el cubrebocas inmediatamente. Las personas que están a su costado también optan por ponerse la mascarilla.

Y, así, hay varios videos repitiendo esta escena. Sin duda, el joven que no usa tapabocas -que forma parte de la campaña- es todo un héroe, pues está recibiendo fuertes cachetadones con tal de que eso ayude a concientizar sobre el uso correcto de la mascarilla. Lo hace para que en su país no sigan aumentado los casos positivos de COVID-19.

La campaña busca que la gente use correctamente las mascarillas cuando salgan a la calle. (Imagen )

¿Y cómo han reaccionado las redes sociales? “Solamente así la gente hace caso”, comentó un usuario de YouTube identificado como Andrés Mendoza; mientras que otro llamado John señala: “La gente funciona con miedo”. Un tercero afirma: “En lugar de cachetada, debe darle con una chancla”.

En tanto, un ciudadano chileno identificado con Francisco Pinto, en cuyo país se han registrado más de 470 mil casos, ha dejado el siguiente comentario: “Frente a todo lo que está ocurriendo, deberíamos hacer esa campaña en Chile. Este video es genial. Lo he visto tres veces y no me canso de hacerlo”.

Es necesario usar el tapabocas durante esta pandemia, ya que su uso ayuda a reducir las probabilidades de contagio. En Colombia y Argentina los casos siguen subiendo, y no parecer haber un pico. Así que la mejor herramienta para combatir al nuevo coronavirus es, sin dudas, el cubrebocas.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Joven consiguió trabajo, decidió bailar y celebración es viral en redes sociales

Joven consiguió trabajo, decidió bailar y celebración es viral en redes sociales. (Video: Instagram)